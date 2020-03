Warum eine Fahranfängerin vor Gericht steht

Plus Die Sicht war schlecht: Trotzdem fuhr die 18-Jährige in eine Kreuzung und nahm einem Mann die Vorfahrt. Es gab drei Verletzte. Nun stand sie vor Gericht.

Jugendstrafrecht oder nicht – das ist am Montag die Frage gewesen, als eine 19-Jährige sich wegen fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten musste.

Die gelernte Maschinenführerin aus Rumänien war im Juli 2019 gegen 20 Uhr mit einer ebenfalls rumänischen Freundin in ihrem Golf auf der Fuggerstraße in Ziemetshausen unterwegs gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie ihren Führerschein etwa ein halbes Jahr. An der Kreuzung zur Bundesstraße 300 ordnete die damals 18-Jährige sich auf der linken Seite ein, um in Richtung Thannhausen auf die B300 einzufahren.

Sie sei stehen geblieben und habe nach links und rechts geschaut. Dann habe sie zunächst einen von links kommenden Motorradfahrer vorbeigelassen, sagte die Angeklagte vor Gericht aus. Danach habe sie sich ordnungsgemäß noch einmal versichert, dass die Fahrbahn auch frei sei, bevor sie in die Kreuzung einfuhr. Dann sei sie auf einmal mit einem schwarzen Audi zusammengestoßen, der von links gekommen sei. Dies bestätigte die 20-jährige Beifahrerin, die sich im Gegensatz zur Angeklagten mittels einer rumänischen Dolmetscherin verständigte.

"Ich habe ihn einfach nicht gesehen"

Ob die Sicht wegen der tief stehenden Sonne beeinträchtigt gewesen war, konnte die Angeklagte in der Verhandlung nicht mehr sagen. „Ich habe ihn einfach nicht gesehen.“ Bei dem Aufprall erlitten sowohl die Beifahrerin der 18-Jährigen als auch der Fahrer des Audi schwere Verletzungen, die Angeklagte selbst zog sich ebenfalls mehrere Verletzungen und Prellungen zu. Unter diesen leide sie teilweise noch heute.

Der zum Tatzeitpunkt 28-jährige Geschädigte erinnerte sich an die Kollision nicht mehr. Er habe den Golf der Angeklagten an der rechten Zufahrtsstraße gesehen. Dieser sei zunächst über die Haltelinie gerollt und dann stehen geblieben. Der 28-Jährige habe daraufhin etwas abgebremst und sei langsamer weitergefahren. Plötzlich sei der Golf direkt vor ihm in die Kreuzung gezogen. „Ich weiß nur noch, dass ich nach links ausgewichen bin und die Handbremse angezogen habe“, erzählte der Mann. Warum er ausgerechnet die Handbremse gezogen habe, könne er nicht mehr sagen.

Zeuge: Der Audi-Fahrer hat gut reagiert

Ersthelfer am Unfallort war ein Motorradfahrer, der aus der gleichen Richtung kam wie die Angeklagte und nach rechts auf die B300 eingebogen war. „Die Sonne stand so tief, dass ich links nichts sehen konnte.“ Er sei gleichzeitig mit der Angeklagten losgefahren, da er sich darauf verlassen habe, dass sie die Straße im Blick habe. Er beobachtete den Unfall im Rückspiegel und kehrte um, um Erste Hilfe zu leisten. Der Golf müsse „unmittelbar vor dem Audi losgefahren“ sein, weil es direkt gekracht habe. Der Fahrer des Audi habe gut reagiert. „Wenn er nicht nach links ausgewichen wäre, wäre er direkt in die linke Seite des Golf gefahren“, betonte der Zeuge.

Mehr als neun Millionen Euro Schaden durch Unfälle 1 / 3 Zurück Vorwärts Wie viele Unfälle werden von Fahranfängern verursacht? Wie ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mitteilte, wird das Alter von Unfallbeteiligten nur bei schwerwiegenden Unfällen gespeichert. 2019 wurden im Landkreis Günzburg insgesamt 4108 Unfälle mit einem Gesamtschaden von 9,4 Millionen Euro registriert. 1597 dieser Vorfälle sind als schwerwiegend verzeichnet.

192 Verursacher waren zwischen 18 und 24 Jahre alt (Sachschaden 1,4 Millionen Euro).

947 Verursacher waren mindestens 25 Jahre alt (Sachschaden 6,8 Millionen Euro). Eine Differenz ergibt sich beispielsweise durch Unfallfluchten. (lrs)

Auch die Polizisten konnten am Unfallort keinen Fahrfehler des 28-Jährigen feststellen. Er habe leicht „neben der Spur“ gewirkt, ansonsten habe er einen klaren Eindruck gemacht, schilderte ein Polizist. Als er dann im Krankenwagen lag, habe man jedoch eine Alkoholfahne gerochen. Ein Bluttest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Daraufhin wurde dem Mann kurzzeitig der Führerschein entzogen. Diese Tatsache ändere jedoch nichts am Tatbestand, stellte Richter Walter Henle fest.

Die Angeklagte habe die Vorfahrt missachtet und trage die Schuld an dem Unfall. Den Antrag der Verteidigung, die 19-Jährige nach Jugendstrafrecht zu verurteilen, lehnte Henle ab. „Wer reif genug ist, am Straßenverkehr teilzunehmen, ist auch reif genug, die Folgen zu tragen.“ Der Vorfall sei altersunabhängig. Die Angeklagte wurde zu 25 Tagessätzen à 40 Euro, insgesamt 1000 Euro, verurteilt.