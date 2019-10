00:34 Uhr

Was der neue Bildungspass bringen soll

Das Dokument ist ein Anhaltspunkt auch für Arbeitgeber, was der Besitzer alles kann und welche Qualifikationen er in der neuen Heimat erworben hat

Von Walter Kaiser

Als Neuling in einem fremden Land – der Start ist selten einfach. Unabhängig davon, ob man als Flüchtling ankommt oder als Ausländer in Deutschland einen Arbeitsplatz bekommen hat. Orientierung und vielfältige praktische Hilfen bietet der neue Bildungs- und Beratungspass des Landkreises. Nicht nur den Zugezogenen, sondern auch heimischen Betrieben, Behörden, Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen. Einzelheiten sind bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Landratsamt und Volkshochschule im Vortragssaal der Sparkasse Günzburg erläutert worden.

Landrat Hubert Hafner betonte, das Thema Zuwanderung dürfe nicht auf Flüchtlinge und Asylsuchende verengt werden. Auch aus der Europäischen Union und anderen Ländern kommen Menschen in den Landkreis – zuletzt waren es mehr als 6400. Sie müssten unterstützt und gefördert werden, erklärte der Landrat. In ihrem Interesse, aber auch im Interesse Deutschland. Denn nur über Zuwanderung könne dem Mangel an Fachkräften begegnet werden, etwa in den Pflegeberufen.

Ein Beispiel dafür ist Arbnor Hasanaj. Er kam aus dem Kosovo in den Landkreis. Nach Sprachkursen und Ausbildung arbeitet er seit zwei Jahren als Krankenpfleger an der Kreisklinik in Günzburg. Sein Wunsch: Fortbildung, um sich weiter qualifizieren zu können.

Ein bewegtes Leben führte bislang Tülin Celik. Sie studierte in der Türkei Chemie und arbeitete insgesamt acht Jahre als Chemielehrerin in Vietnam und Thailand. Aufgrund der politischen Verhältnisse in der Türkei seien sie, ihr Mann und die Kinder nicht in die Heimat zurückgekehrt, sondern nach Deutschland gekommen, erklärte sie im Gespräch mit Nathalie Charlet von der Volkshochschule und Ramona Beck, der Bildungskoordinatorin für Neuzugezogene am Landratsamt. Ihr großer Wunsch: Eine Stelle als Chemikerin oder als Chemielehrerin.

Noch jung an Jahren ist Nina Bayat. Die Tochter afghanischer Eltern ist im Iran aufgewachsen. Als Zwölfjährige war sie mit ihren Eltern in den Landkreis gekommen. Die Mittlere Reife hat sie in der Tasche, nun sucht sie einen Ausbildungsplatz. Ihr Fernziel: das Abitur und ein Studium der Mathematik. Alle drei schilderten, wie schwierig die Anfänge waren, wie sie mit der deutschen Sprache und dem Gang durch die Behörden zu kämpfen hatten. Doch mit hoher Motivation haben sie schon einen guten Teil des langen Weges hinter sich.

Sie sind auch die Ersten, die den neuen Bildungs- und Beratungspass des Landkreises in Händen halten. Vorbild ist der Bildungspass des Landkreises Landsberg, der vor etwa eineinhalb Jahren eingeführt worden war. Die zuständige Bildungskoordinatorin Susann Schmidt-Engelmann erklärte, der Pass müsse möglichst weit gestreut werden, um seine Wirkung zu entfalten. Eine wichtige Verteilstation seien die gemeindlichen Einwohnermeldeämter, aber auch an Schulen und anderen Bildungsträgern, in Betrieben, beim Job-Center oder der Agentur für Arbeit müsse der Pass genutzt und an die ausländischen Mitbürger weitergereicht werden.

„Wie in einem Impfpass“, so Susann Schmidt-Engelmann, werden im Bildungspass absolvierte Sprachkurse, schulische Abschlüsse oder berufliche Qualifikationen eingetragen und von den entsprechenden Einrichtungen abgestempelt. Bei Bewerbungen oder Weiterbildungen kann der Pass dann als Qualifikationsnachweis vorgelegt werden. Ergänzt wird der Pass durch eine Dokumentenmappe, in der Zeugnisse und dergleichen auf einen Blick abgeheftet sind. Zudem enthält er die Adressen wichtiger Ansprechpartner, die allen Beteiligten mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ziel sei es, so der Landrat abschließend, „Bildungsbenachteiligungen bei allen Menschen im Landkreis auszugleichen“ und damit dringend benötigte Potenziale zu heben.

bei Bildungskoordinatorin Ramona Beck im Landratsamt, Telefon 08221/95-898, E-Mail: r.beck@landkreis-guenzburg.de

