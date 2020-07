vor 52 Min.

Was wird aus dem ehemaligen KJF-Schwesternwohnheim in Dürrlauingen?

Beim ehemaligen Schwesternwohnheim des KJF-Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrums St. Nikolaus in Dürrlauingen werden derzeit Sanierungsarbeiten an der Fassade vorgenommen. Mit einer Nutzungsänderung soll es weiter für gewerbliche Mietwohnungen sowie für einen Ausweichklassenraum genutzt werden können.

Plus Warum ein Antrag der KJF zur Nutzungsänderung des Gebäudes des Förderungswerks im Dürrlauinger Gemeinderat für Diskussionen sorgt.

Von Peter Wieser

Im ehemaligen Schwesternwohnheim des KJF-Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum St. Nikolaus in Dürrlauingen sind die dortigen 87 Wohnungen inzwischen nur noch von wenigen eigenen Mitarbeitern belegt, ein Großteil ist an externe Personen vermietet. Das Förderungswerk hat eine Nutzungsänderung beantragt, um den seinerzeit als Personal-Wohngebäude errichteten Bau weiterhin für gewerbliche Mietwohnungen und für einen Ausweichraum für die Fachschule für Heilerziehungspflege zu nutzen.

Vergangene Woche hatte ein Vor-Ort-Termin stattgefunden. Am Zuschnitt der Wohnungen werde sich nichts ändern, auch die Nutzung solle so beibehalten werden, erklärte Bürgermeister Friedrich Bobinger in der Sitzung des Dürrlauinger Gemeinderats am Montag im Vereinsheim. „Wir geben es ein Stück weit aus der Hand“, äußerte Peter Wiedemann aber Bedenken.

Damit bestünde die Möglichkeit, auch an den Landkreis zu vermieten – er spielte auf die Flüchtlingswelle in der Vergangenheit an. Er würde leichter damit umgehen können, wenn es zumindest eine Absichtserklärung gäbe, dass die Nutzung weiterhin so geplant sei wie bisher. Ähnlich sah das auch Thomas Vogg: Wenn jemand käme, um ein Wohnheim für Flüchtlinge zu bauen, würde jeder Nein sagen. Zudem seien viele Wohnungen an Mitarbeiter des Kernkraftwerks vermietet, bei dem irgendwann Schluss sei.

Leerstand und Verfall des Ex-Schwesternheims will man nicht riskieren

Zweiter Bürgermeister Manfred Wagner sah das anders: Die Wohnungen seien für mindestens sechs Monate vermietet, man müsse nicht befürchten, dass plötzlich die Hälfte der Bewohner ausziehe. Die Möglichkeit eines Verkaufs sah er aufgrund der dann zu nachweisenden Stellplätze als ebenfalls gering. Isabelle Vollmann-Schipper schloss sich an: Bei dem Wohngruppen-Charakter mit einer Küche je Etage für zehn Wohnungen sei es nicht einfach, einen Investor zu finden. Er glaube nicht, dass es auf etwas in dieser Form hinauslaufen werde, doch man könne es nicht ausschließen, meinte Bürgermeister Bobinger.

Die KJF müsse sich neu orientieren. Mit der Verweigerung des Antrags auf eine Nutzungsänderung allerdings ergäbe sich ein momentan nicht genehmigungsfähiger Zustand. Für das Gebäude würde dies Leerstand und Verfall bedeuten. Mit zwei Gegenstimmen wurde der Nutzungsänderung das gemeindliche Einvernehmen erteilt. So erfolgte auch der Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans, nachdem sich das Gebäude in einem Sondergebiet befindet – sofern die KJF die Planungskosten übernimmt.

Das sind die weiteren Themen im Dürrlauinger Gemeinderat

Eine Änderung des Flächennutzungsplans ist auch zwischen Dürrlauingen und dem Ortsteil Mönstetten im Hinblick auf Wohnbau und gewerbliche Erweiterungsflächen vorgesehen. In diesem Bereich gibt es Planungen für eine von der Gasfernleitung Vohburg – Senden verlaufende Anschlussleitung an ein Gasturbinenkraftwerk, das möglicherweise in Gundremmingen entstehen könnte. Es sei notwendig, planerisch darzustellen, wo man als Gemeinde Entwicklungsflächen sehe. Zudem verfüge man über keine Gewerbeflächen, so Bobinger. Es handle sich um keine Verhinderungsplanung, man werde die Gasleitungsbetreiber hinzuziehen, um für ihr Vorhaben einen entsprechenden Korridor zu finden.

Einstimmig erfolgte der Beschluss für den Abschluss eines neuen Energieliefervertrags mit den Lechwerken, nachdem der bisherige zum Jahresende abläuft. Ebenfalls beschlossen wurde die Beschaffung und Montage von Innenjalousien und Insektenschutzgittern für den Dürrlauinger Kindergarten. Peter Wiedemann stellte den Antrag, in jedem Ortsteil Blühflächen entstehen zu lassen, die nicht durch Mitarbeiter der Gemeinde, sondern von interessierten Bürgern gepflegt würden.

In der nächsten Sitzung soll es darum gehen, wo diese sich befinden könnten. Isabelle Vollmann-Schipper regte darüber hinaus im Bereich der Kirche, der Dossenberger- und der Direktor-Rimmele-Straße im Ortsteil Mindelaltheim das Entstehen einer Tempo-30-Zone an. Bürgermeister Friedrich Bobinger versicherte, dass er dies bei dem kommenden Treffen mit der Polizei ansprechen werde.

