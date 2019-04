00:32 Uhr

Wehren Deffingen und Denzingen kooperieren

Die beiden Einheiten gründen eine Ausrückegemeinschaft

Bei der Dienst- und Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Deffingen hat Kommandant Manuel Sauter über die Tätigkeiten der Aktiven im abgelaufenen Kalenderjahr berichtet. Die 44 Mitglieder der Einsatzabteilung trafen sich zu 24 Übungen. Besonders wurde die abgehaltene Inspektion hervorgehoben, bei welcher die Kreisfeuerwehrinspektion die Deffinger mit sehr gut benotet hatte. Durch die Erweiterung der Industrie und des Legolandes nahe Deffingen werden die Herausforderungen der Feuerwehr wohl steigen.

Um auch untertags während der Arbeitszeit mit maximaler Einsatzkraft Hilfe leisten zu können, wird zukünftig eine Ausrückgemeinschaft mit der Feuerwehr Denzingen gegründet. Besonders ist hier die bedarfsgerechte Alarmierung der beiden Feuerwehren hervorzuheben, welche in Verbindung mit der konzeptorientierten Ausbildung über die Stadtteilgrenzen hinaus geplant ist. Ein solches System sei derzeit noch einzigartig und zukunftsorientiert, heißt es in der Mitteilung. Da sich die Einsatzorte der Feuerwehren nicht unmittelbar auf den jeweiligen Ortskern beziehen, sondern oft auch auf das Industrie- und Gewerbegebiet, können durch die Arbeitsgemeinschaft ausreichend Einsatzkräfte zur Verfügung stehen und so kann die Hilfsfrist weiter eingehalten werden.

Die Feuerwehrleute sind im Jahr 2018 zu 16 Einsätzen gerufen worden. Dabei wurden in allen Bereichen der technischen Hilfeleistung, Tierrettung und Brandbekämpfung Einsätze abgearbeitet. Jugendwartin Michaela Rützel berichtete von der sechsköpfigen Jugendgruppe und den weit über 100 Ausbildungsstunden. Das Engagement wurde durch Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und Stadtbrandinspektor Christian Eisele gelobt. Unter den zahlreichen Ehrungen sind besonders Benjamin Bidell und Martin Jesse hervorzuheben, welche mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25-jährige Dienstzeit ausgezeichnet wurden. (zg)

