02.08.2019

Weniger Trinkwasser ist versickert

Ichenhauser Investition macht sich bezahlt

Wasserleitungen zu sanieren, kostet viel Geld. Dass es sich aber auch bezahlt macht, zeigt der Bericht über die Wasserförderung der Stadt Ichenhausen im Jahr 2018. Der Wasserverlust ist von 12,3 Prozent im Jahr 2017 auf knapp acht Prozent im Jahr 2018 gesunken. Das bedeutet, dass weniger Trinkwasser im Boden versickert ist.

Der Wasserverlust sei „erfreulicherweise zurückgegangen“, sagte Bürgermeister Robert Strobel, als er die Mitglieder des Bauausschusses über die Wasserförderung 2018 informierte. Im Jahr 2016 lag der Wasserverlust gar noch bei 14,5 Prozent, außerordentlich hoch war er mit 19,4 Prozent im Jahr 2011. Die in 2018 errechneten Wasserverluste von knapp acht Prozent sind ein seit mehr als zehn Jahren unerreicht gutes Ergebnis.

Insgesamt 510379 Kubikmeter Wasser sind für Ichenhausen und seine Stadtteile plus Unterrohr im vergangenen Jahr gefördert worden. Die größte Menge, zusammen 314698 Kubikmeter, kommen aus den beiden Brunnen im Rohrer Wald. Nicht weit davon wurden am Brunnen in Unterrohr 182303 Kubikmeter gefördert. Für die Versorgung des Brandfelds hat die Stadt Ichenhausen 13052 Kubikmeter Wasser beim Wasserversorgungsverband Rauher Berg gekauft, 326 Kubikmeter waren es ergänzend für Autenried und Oxenbronn.

Mehr als die Hälfte des gesamten geförderten Trinkwassers, nämlich 330229 Kubikmeter, ist in die Kernstadt nach Ichenhausen geflossen, in Hochwang wurden 66381 Kubikmeter verbraucht, in den Stadtteilen Autenried und Oxenbronn zusammen 78549 Kubikmeter. Von den insgesamt geförderten 510379 Kubikmetern Trinkwasser sind 437759 verkauft worden. Die Differenz lässt sich damit erklären, dass Wasser gebraucht wird, um beispielsweise den Hochbehälter zu reinigen und Filter zu spülen. Bei Wasserrohrbrüchen sind nach einer Schätzung des Stadtbauamts etwa 10800 Kubikmeter kostbares Trinkwasser ungenutzt im Boden versickert. Auf den Friedhöfen sind geschätzt 700 Kubikmeter Wasser verbraucht worden.

Bei den öffentlichen Zier- und Straßenbrunnen rechnet die Verwaltung mit einem Verbrauch von 108 Kubikmetern Frischwasser im Jahr 2018. Das entspricht in etwa dem Jahresverbrauch eines Haushalts mit drei Personen, wenn man die laut Umweltbundesamt pro Person im Durchschnitt täglich verbrauchten 123 Liter Trinkwasser zugrunde legt. In eine Standard-Badewanne passen übrigens etwa 120 bis 200 Liter. (ilor)