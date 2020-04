vor 39 Min.

Wenn Einkaufen zur Herausforderung wird

Wie das Freiwilligenzentrum Stellwerk Nachbarschaftshilfen im Landkreis Günzburg unterstützt.

Von Peter Wieser

Solidarität und Nachbarschaftshilfe: Diese Worte haben derzeit eine besondere Bedeutung. „Es gibt keinen Ort im Landkreis, an dem keine privaten Initiativen entstanden sind“, sagt Inge Schmidt, Leiterin des Freiwilligenzentrums Stellwerk in Günzburg. Die in der Trägerschaft des Caritasverbands für die Region Günzburg und Neu-Ulm sowie des Diakonischen Werks Neu-Ulm stehende Einrichtung fördert bürgerschaftliches Engagement, ist Beratungs- und Vermittlungsstelle und ist im ganzen Landkreis aktiv.

Ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen oder mit einem geschwächten Immunsystem stellen, was die Ansteckung mit dem Coronavirus betrifft, eine Risikogruppe dar. Also: zuhause bleiben, anstatt Gefahr zu laufen, sich zu infizieren. Nur: Was ist mit dem Einkaufen von Lebensmitteln und notwendigen Medikamenten oder dem Spazierengehen mit dem Hund? Viele Menschen sind auf die Hilfe anderer angewiesen.

"Die Menschen sind dankbar dafür"

Das Freiwilligenzentrum Stellwerk übernimmt für den Kreis und die Stadt Günzburg die Koordination von Hilfsgruppen und einzelnen Menschen – auch für Personen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden. Einen sogenannten telefonischen Besuchsdienst gibt es ebenfalls, regelmäßige Telefonate über dieses und jenes oder was gerade in der Umgebung passiert. Auch für seelsorgerische Gespräche vermittelt das Freiwilligenzentrum Anlaufstellen. „Wir haben ein Ohr für alle und die Menschen sind dankbar dafür“, betont Inge Schmidt.

Gerade in der derzeitigen Situation gebe es eine enorme Welle der Solidarität und der Hilfsbereitschaft. „Die Menschen möchten sich engagieren, und wollen für ihre Mitbürger da sein.“ Man stehe mit verschiedenen Kommunen und Stellen im ganzen Landkreis in Kontakt, habe diese mit Informationen versorgt und dazu einen speziellen Leitfaden erstellt. Wichtigstes Thema dabei ist, die Menschen zu unterstützen, ohne mit ihnen in direkten Kontakt zu geraten.

Einkaufszettel am Telefon

Beispielsweise was den Einkaufsablauf betrifft: Es wird ein passender Helfer vermittelt, der sich telefonisch bei der Person, die diese Hilfe in Anspruch nehmen möchte, meldet und auf diese Weise den „Einkaufszettel“ entgegennimmt. Der Ehrenamtliche kauft ein, legt die Kosten dafür aus und meldet sich wieder telefonisch, bevor er die Einkaufstasche an der Haustüre abstellt. Anschließend nimmt er – natürlich in entsprechendem Abstand – das Geld in einem Kuvert oder in einer Schale entgegen. Eine wesentliche Rolle dabei spielen die Einhaltung der Hygieneregeln, aber auch die Verschwiegenheit. Wichtig sei, dass Menschen, die Hilfe benötigten, wüssten, an wen sie sich vertrauensvoll und unkompliziert wenden können.

Leider gebe es gewisse, völlig unnötige Hemmschwellen, bedauert Inge Schmidt. „Die Leute brauchen sich nicht scheuen, auf uns oder auf die Stellen in ihrer Nähe zuzukommen.“ Erreichbar ist das Freiwilligenzentrum Stellwerk unter der Telefonnummer 08221/9301010. Auf der Internetseite www.fz-stellwerk.de ist unter „Corona-Hilfe“ ein Online-Formular eingerichtet, auf der sich sowohl Menschen, die Hilfe benötigen, als auch Menschen, die helfen wollen, eintragen können.

Ein Beispiel aus Krumbach

Eine der Nachbarschaftshilfen, die sich im ganzen Landkreis von Leipheim bis nach Ziemetshausen gebildet haben und mit denen das Freiwilligenzentrum Stellwerk ebenfalls ständig in Kontakt ist, ist das Pfarramt St. Michael in Krumbach. Dort hatte, als bekannt wurde, dass keine Gottesdienste mehr gefeiert werden können, der Pfarrgemeinderat in Zusammenarbeit mit Pfarrer Josef Baur beschlossen, zu handeln. „Etwas zu tun für alle Menschen in Krumbach und in der Umgebung“, erklärt Alexandra Eheim, eine der Helferinnen in der Pfarrei St. Michael, die Motivation. „Das Freiwilligenzentrum Stellwerk hat uns großartig mit Unterlagen, ausgearbeiteten Leitfäden und Vorgaben versorgt.“

Auch sie spricht von einer enormen Hilfsbereitschaft. Mehr als 30 Menschen hätten sich gemeldet. Vom Pfarrgemeinderat Maria Hilf seien ebenfalls Helfer mit dabei sowie Privatpersonen aus allen Berufsgruppen und Altersklassen und aus der ganzen Umgebung von Krumbach. „Menschen, die Hilfe benötigen, sollen auf uns zukommen. Wir sind für sie da“, betont Alexandra Eheim. „Es stehen ganz normale Leute dahinter, die dafür sorgen wollen, dass man nicht aus dem Haus muss und sich in Gefahr begibt, sich anzustecken.“

Johanna Schwarzmann, ebenfalls vom Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Michael, hat sich um die Gestaltung und die Verteilung von rund 5000 Flyern an die Haushalte gekümmert, um speziell ältere Menschen zu erreichen.

Was es mit der "Frühlingspost" auf sich hat

Noch einmal zurück zum Freiwilligenzentrum Stellwerk: Gemeinsam mit der Seniorenfachstelle des Landkreises hat es sich an der Aktion „Jung hilft Alt“ der Capito-Redaktion unserer Zeitung beteiligt (wir berichteten): Unter dem Stichwort „Frühlingspost“ können Kinder und Jugendliche mit einer Grußkarte, einigen Zeilen, einem Gedicht oder einem gemalten Bild bis zur Größe eines DIN-A4-Blattes Menschen in Seniorenheimen oder Behinderteneinrichtungen, die wegen Corona derzeit keinen Besuch empfangen dürfen, eine kleine Freude bereiten. Die Adressen lauten: Freiwilligenzentrum Stellwerk, Krankenhausstraße 36, 89312 Günzburg, oder Landratsamt Günzburg, Seniorenfachstelle, An der Kapuzinermauer 1, 89312 Günzburg.

Mit diesen Nachbarschaftshilfen steht das Freiwilligenzentrum Stellwerk in ständigem Kontakt. Weitere kommen hinzu: Stadt Leipheim, Nachbarschaftshilfe, Eva Geyer, 0163/2227031; VG Haldenwang, Nachbarschaftshilfe, Marion Ritter, 0171/4754637, Dorothea Schretzenmaier, 08222/967 624, und Maria Granz, 0152/29297043; Markt Jettingen, Nachbarschaftshilfe, Genoveva Heinzmann, 08225/30618, und Claudia Mayer, 08225/2401; Stadt Burgau, Martin Brenner, 0151/53974477; Stadt Krumbach, Pfarramt St. Michael, Alexandra Eheim, Johanna Schwarzmann, 0157/34274506; VG Ziemetshausen, Nachbarschaftshilfe, Gerlinde Emminger, 08284/9979915; Gemeinde Kötz, Sabine Ertle, 08221/207024; Pfarrgemeinschaft Thannhausen, Barbara Müller, 0176/96107414; BRK-Kreisverband Günzburg, für Anfragen aus dem Landkreis Günzburg, Marie-Luise van Lier, 08221/360418.

