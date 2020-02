vor 21 Min.

Wenn die Güssenhalle zum Narrentempel wird

Glanzvolle Auftritte und ein abwechslungsreiches Programm gibt es bei der fünfstündigen Prunk- und Fremdensitzung des Leipheimer Haufens.

Von Peter Wieser

Die Gäste sollen sich wohlfühlen und den Abend entspannt genießen. Für den Leipheimer Haufen sei dies eine Herzensangelegenheit. Das hatte Präsident Wolfgang Brosa besonders betont, nachdem er mit seinen beiden Vizepräsidenten Udo Baumann und Florian Fettinger am Sonntag zur 46. Prunk- und Fremdensitzung begrüßt hatte. Sozusagen im Wohnzimmer des Leipheimer Haufens, der Güssenhalle, die gerne auch als dessen Narrentempel oder gar als Tollhaus bezeichnet werde. Mit Co-Moderatorin Andrea Finkel hatte Präsident Brosa zudem eine äußerst charmante Unterstützung während des mehr als fünfstündigen Programms.

Eine Mischung aus Marsch- und Showtänzen, Musik, Zauberei und Kabarett erwartete die Gäste. Die Weiß-Blaue Garde und die Marschfunken hatten mit ihren Marschtänzen bereits darauf eingestimmt und der Auftritt von Tanzmariechen Melina hatte Präsident Wolfgang Brosa bestätigen lassen: „Eine supertolle Vorstellung.“

Kinderprinzenpaar überzeugt mit dem Motto "Mary Poppins"

Ein fröhlich-buntes Bild bot sich nach dem Marsch der Güssenfunken, als sich die Weiß-Blaue Garde noch einmal mit 22 Kindern zu ihrem Showtanz „Viva la Vida“ zeigte. Richtig etwas fürs Auge boten die Prinzentänze, darauf hatten die Gäste schon gewartet: Lisa I. und Anton I., das Kinderprinzenpaar, überraschten gekonnt mit ihrem Motto „Mary Poppins“ und Prinz Torben I. und Prinzessin Isabel I., das Güssenprinzenpaar, präsentierten sich zunächst elegant und im Anschluss äußerst flott dem Publikum.

Gekommen waren auch weitere Gastgesellschaften: Der Kötzer Narrenclub mit Prinzengarde und Männerballett, die Lachatrapper Dornstadt samt Prinzenpaar, Prinzen- und Jugendgarde und den Roten Funken sowie die Büttelzunft Nersingen, die sich mit Prinzenpaar, Prinzengarde und lautstark mit ihren Schalmeien präsentierte.

Diese Auftritte waren ein besonderer Leckerbissen

Ein besonderer Leckerbissen war der Auftritt von Tanzmariechen Lorena Rudhart sowie der Selleriegarde der „Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia“ aus Nürnberg. Letzterer wurde bereits acht Mal Deutscher Meister im Marschtanz. Noch zwei Highlights begleiteten den Abend: Magic Leinad faszinierte mit seiner Zaubershow, bei der er Partnerin Sonja mehrmals durchbohrte, mit Magie und Illusionen, während Alois Gscheidle dem Publikum auf schwäbisch erklärte, dass zehn Worte am Tag für ein Ehepaar reichen.

Und was wäre der Leipheimer Haufen ohne die Original Leipheimer Gassaheul’r? Wie jedes Jahr hatten sie auch dieses Mal dem Publikum unmissverständlich klargemacht, was „laut und deutlich“ bedeutet. Mit der Nintendo-Dance-Show der Güssenfunken und der Harry-Potter-Show, mit der die Güssengarde das Publikum ein weiteres Mal verzauberte, neigte sich die 46. Prunk- und Fremdensitzung nach fünf Stunden langsam dem Ende zu.

Drei Personen erhalten den Großen Verdienstorden am Bande

„Es zählt das Wir, es zählt das Miteinander“, das hatte Wolfang Brosa nach dem Marschtanz der Güssengarde in ihren neuen Kostümen hervorgehoben. Sein Dank galt den Gönnern und Förderern des Leipheimer Haufens und anschließend den Aktiven, von denen zahlreiche geehrt wurden. Den Großen Verdienstorden am Bande erhielten Florian Fettinger, Jutta Brosa und Susanne Maier. Den Verdienstorden der Stufe 1 in Silber des Bundes Deutscher Karneval wurde an Birgit Fettinger verliehen. Günter Klas, Helga Klas, Rüdiger Greb, Dorothee Greb, Karin Billekens, Lorenz Dir und Evelyn Seiler wurden für ihre 44-jährige Mitgliedschaft beim Leipheimer Haufen mit der Verdienstnadel in Gold mit Brillanten geehrt.

