Wenn die Himmel erzählen

Das Vocal-Ensemble Hochwang bringt „Himmlische Klänge“ aus vier Jahrhunderten zum Musikalischen Frühling in die Evangelische Christuskirche Burgau

Von Helmut Kircher

Die Töne klingen zwar immer irgendwie vertraut modern, haben aber trotzdem barock geläuterten Schwulst mit inniglichem Weltschmerzwabern in den Gliedern. Doch das ist weiß Gott nicht neu, wenn beim Vocal-Ensemble Hochwang musikalische Hochkultur stattfindet, sangliche Metamorphose inbegriffen, weil auf den Flügeln modernen Chorklangs ausgebreitet. Wegen Erkrankung der Organistin gab es beim Frühlingskonzert am Samstagabend in der Evangelischen Christuskirche in Burgau zwar keine Zwischenmusiken, dafür aber informative Begleitung zu Werken und Komponisten.

Vom 16. bis 20. Jahrhundert breitete sich die tonale Ebene, die das rund 20-köpfige Chorensemble aus dem Großraum Ulm einer zahlenmäßig nahezu unterlegenen Zuhörerschaft bot. Sakrale Werke von acht Tonschöpfern unterschiedlicher Stile und Epochen standen auf dem Programm, eingebunden in die ausdrucksstarke Harmonik des Kyrie, Gloria und Agnus Dei aus Joseph Gabriel Rheinbergers (1839-1901) berühmtem, doppelchörigen „Cantus Missae“, der Es-Dur Messe op. 109. Einer liturgisch unproblematischen Gebrauchsmusik, von der Sphäre des makellos Schönen umwärmt, inbrünstig die Herzen rührend und handwerklich brillant, mit ein wenig zuckriger Morgentaufrische bestreut, selbst in der betörend meditativen Trauergestik des ausklingenden Dona nobis pacem.

Unnötig zu betonen, wie pulsierend modern, wie feinfühlig und souverän auf der eigenen Aura schwebend, Verena Schwarz ihrem Ensemble einen Gestus selbstbewusster Identifikation vermittelt, jeden Takt, jede Note mit blank geputzter Deutung füllt. Wie in Ola Gjeilos (*1978) „Ubi Caritas“, einer 1999 komponierten Gegenwarts-Gregorianik. Unglaublich ergreifend, tief berührend, mit Gänsehautfeeling, zum Tränenfließen neigend und vom Chor herzerweichend schön, jeden Ton auf den Lippen zergehen lassend, in lyrische Tristesse gesetzt.

In zeitgenössischem Habitus auch Józef Swiders (1930-2014) sanglicher „Cantus Gloriosus“, mit ostinat strahlenden Alleluja-Variationen, Knut Nystedts (1915-2014) „Peace I leave with you“ leise hingehauchte, mit dunkelfarben dissonanten Anklängen aufpolierte Verlorenheit, oder Charles Stanfords (1852-1924) ätherisch schwingendes „Beati Quoeam Via“, einem Schaumbad in mystischem Erlösungswohlklang, angenehm temperiert. Hohepriesterliche Coolness, mit naturromantischer Oberfläche und einem Text Franz von Assisis, verarbeitete der tschechische Komponist Petr Eben (1929-2007) in seiner vierstimmigen Motette „Sonnengesang“, voller Kraft, heiter, farbig, tänzerisch, zu einem Gesang der Geschöpfe und deren Lobpreisung. Mit Heinrich Schütz (1585-1672) und Samuel Scheidt (1587-1654) wurde der barocke Weihbezirk sakralen Musikbürgertums im Gleichgewicht gehalten, wurde den messianischen Welterneuerern quasi die Weihe der Töne entgegengesetzt.

Mit glanzgebürsteter Polyfonie im Barocksound-Design, mit himmelwärts verklärender Beseeltheit, zweistimmig, vierstimmig, doppelchörig und einem Vokalensemble, das hinsichtlich Klangkultur, Intonation, Präzision und Sprachbehandlung schlichtweg keinerlei Wünsche offenließ.

