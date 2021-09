Wettenhausen

vor 1 Min.

Neues Klostermuseum Wettenhausen öffnet: "Ein Hightech-Museum hätte nicht gepasst"

Das Klostermuseum in Wettenhausen eröffnet am Samstag, 11. September. Auf 300 Quadratmetern wird die Geschichte des Klosters von der Gründung bis zur Neuzeit dargestellt. Claudia Madel-Böhringer, die das Museumskonzept entwickelt hat, hat in diesen Tagen noch eine Spende des Schützenvereins bekommen. Diese Fahne muss sie auf die Schnelle noch in die Ausstellung integrieren.

Plus Nach vier Jahren Vorplanung eröffnet am Samstag das neue Museum des Klosters Wettenhausen. Claudia Madel-Böhringer hat die Ausstellung konzipiert und gewährt einen Einblick.

Von Heike Schreiber

Das Konzept für das neue Klostermuseum war eigentlich fertig. Alles bis ins kleinste Detail ausgefeilt, wo welches Ausstellungsstück platziert wird. Doch dann kam da vor wenigen Tagen ein überraschender Anruf. Ob eventuell Interesse bestehe an einer alten Fahne des Schützenvereins, einst wunderschön gestickt von Klosterschwestern. Wie hätte Claudia Madel-Böhringer zu so einem kleinen Schatz nein sagen können? Kurzerhand plante die Museumskuratorin das Konzept um. An diesem Morgen, nur wenige Tage vor der Eröffnung des Museums am Samstagabend, steht Madel-Böhringer an dem großen, schweren Holztisch im dritten Stock, wo früher die Schwestern ihre Stickarbeiten erledigt haben, und heftet die Fahne auf eine Leinenbahn, um sie daran aufhängen zu können. Es ist nur eine Aufgabe von vielen, die sie noch bis Samstag abarbeiten muss - dabei lässt sie sich trotz Zeitdruck nicht aus der Ruhe bringen und sich ausnahmsweise auch über die Schulter schauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen