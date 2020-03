14:00 Uhr

Wie Geschäfte Kunden trotz Corona-Schließung erreichen

Viele Läden dürfen im Zeichen der Pandemie derzeit nicht öffnen. Sie wollen Ware auf anderen Wegen verkaufen.

Von Walter Kaiser

Trotz aller staatlichen Regelungen: Restlos übersichtlich ist die Lage im Zeichen von Corona nicht. Welche Geschäfte haben geschlossen, welche haben komplett oder in Teilen geöffnet? Letztlich bleibt Kunden nichts anderes übrig, als sich telefonisch oder per E-Mail über die jeweilige Lage beim Händler ihres Vertrauens kundig zu machen. Geschäfte, die nicht der Grundversorgung mit Waren des alltäglichen Bedarfs dienen, müssen seit Mitte der Woche wegen der Corona-Krise den Betrieb schließen. Uneingeschränkt geöffnet haben Lebensmittel- und Tierfuttergeschäfte, Banken, Postfilialen oder Tankstellen. Eingeschränkt ist der Betrieb von Restaurants, Friseursalons dürfen zumindest momentan ihre Kunden noch bedienen.

Alles klar? Nicht ganz. Michael Hackenberg betreibt in Burgau ein Bekleidungshaus, außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender des örtlichen Handels- und Gewerbevereins. Nicht nur er vermisst klare und einheitliche Regelungen. „Man müsste konsequenter sein.“ Hackenberg nennt Beispiele. Gärtnereien dürfen geöffnet halten, betreiben sie daneben einen Blumenladen, muss der geschlossen sein. Ähnlich sieht es bei Schuhläden aus. Sie sind zu, eine orthopädische Abteilung dürfe aber weiter betrieben werden, erklärt Hackenberg. Und dienen die geöffneten Baumärkte wirklich der Grundversorgung?

Mode Hackenberg: Ware kann telefonisch oder online geordert werden

Hackenberg versucht, sein Geschäft mit Bestellungen via Telefon oder E-Mail über Wasser zu halten. Derart bestellte Ware werde dann zugeschickt. So hält es auch Susanne Ganser, Geschäftsführerin des Günzburger Modehauses Schild. Telefonisch oder online können Bekleidungsstücke geordert werden. „Wir schicken die Waren. Wenn sie nicht passen, können sie zurückgeschickt werden.“ Ansonsten gelte bei Schild: „Die Kontaktsperren werden eingehalten.“

Der Fair-Trade-Weltladen in Günzburg bietet überwiegend Lebensmittel an. Er dürfte also offen bleiben. Trotzdem ist er geschlossen. „Aus Gründen der Vorsicht“, betont Thomas Wolf. Denn die meisten ehrenamtlichen Verkäuferinnen und Verkäufer zählen zu den älteren Jahrgängen und damit zu den Risikogruppen. „Wir bieten aber einen Lieferservice“, sagt Wolf weiter. Unter der Handynummer 0170/5419103 können Produkte bestellt werden. Ähnlich halten es viele Geschäfte im Landkreis. Sie haben geschlossen, sind aber telefonisch meist erreichbar. Informationen geben viele auch über ihre Internetseiten an die Kunden weiter.

Zweigleisig fährt der Dorfladen in Ettenbeuren. Nach Angaben des ehrenamtlichen Geschäftsführers Alfred Sailer hat der Laden geöffnet, er bietet aber auch einen Lieferservice für jene, die Kontakte beim Einkauf vermeiden wollen. Der Service kann telefonisch geordert werden – allerdings nur von Bürgern im Bereich der Gemeinde Kammeltal.

Briefe und Pakete werden weiter ausgeliefert

Vorsicht ist in Zeiten von Corona angezeigt. Mit Phantasie, Kreativität und neuen Ideen versuchen viele, das System so gut wie möglich am Laufen zu halten. Briefe und Pakete werden weiter ausgeliefert. Die Paketzusteller der Post sind aber angehalten, den Empfang von den Kunden nicht mehr per Unterschrift auf dem Lesegerät bestätigen zu lassen. Der Postbote signiert selbst und fügt ein Q an – Q wie Quarantäne.

