Wie die Feuerwehr gegen ihre Personalnot kämpft

Plus Einige Ichenhauser Einheiten sind tagsüber unterbesetzt. Stadtteilwehren bilden die erste Ausrückegemeinschaft im Kreis Günzburg. Das hat Vor- und Nachteile.

Man stelle sich vor, es ist ein Notfall, man wählt die 112 und die Feuerwehr kommt nicht oder zu spät. Dieser Gedanke ist bei der personellen Lage vieler Freiwilliger Feuerwehren im ländlichen Raum nicht abwegig – vor allem tagsüber. In den Dörfern sind personelle Engpässe oft kritisch. Was also tun, wenn die Mannschaft einer Löscheinheit nicht vollständig ist und deshalb nicht ausrücken kann? In Ichenhausen wurde für drei Stadtteile eine Lösung gefunden.

Robert Strobel, der in seiner Funktion als Bürgermeister zugleich der oberste Feuerwehrmann der Stadt ist, sah sich gezwungen, entgegenzusteuern. „Die Arbeitsverhältnisse haben sich bei vielen Kameraden verändert.“ Immer weniger Aktive sind tagsüber in ihren Wohnorten. „Es gibt weniger Landwirte und mehr Pendler.“ Das hieß in Ichenhausen bis vor kurzem: Konnten Feuerwehrfahrzeuge in den Stadtteilen Autenried, Oxenbronn und Rieden nicht mit mindestens sechs Feuerwehrmännern und -frauen besetzt werden, galten sie als nicht einsatzbereit. „Das Problem haben wir nicht in der Stadtwache, sondern nur in den Stadtteilen.“ Im Ernstfall kann das aber eine ungute Situation bedeuten: Auch wenn ein Brand in unmittelbarer Nachbarschaft ausbricht, werden unterbesetzte Feuerwachen von der Integrierten Leitstelle nicht alarmiert. „Das ist unglücklich, denn im Einsatz kann man eigentlich jede Manpower brauchen“, sagt Bürgermeister Strobel.

Ortskundige Feuerwehren übernehmen die Einsatzleitung

Eine Ausnahme gilt es. Zum Einsatz wird immer die örtliche Feuerwehr gerufen, auch wenn sie unterbesetzt ist. Der Grund dafür: Ortskundige Feuerwehren übernehmen gewöhnlich die Einsatzleitung. Was bleibt, ist die Tatsache, dass werktags und tagsüber immer weniger Feuerwehren bei der Leitstelle als einsatzfähig gemeldet sind.

Eine Ausrückegemeinschaft, so wie sie schon bundesweit in einigen Feuerwehren praktiziert wird, kann dieses Problem lösen. Im Landkreis Günzburg gibt es nun zwei Einsatz-Kooperationen: Die erste Ausrückegemeinschaft bilden seit Mitte August die Ichenhauser Stadtteilwehren Autenried, Oxenbronn und Rieden. Wenige Wochen später folgte ein Verbund der Günzburger Stadtteilwachen Denzingen und Deffingen.

Doch wie sieht das neue Einsatzverfahren im Ernstfall aus? Ralf Berchtold ist federführender Kommandant der Feuerwehr Ichenhausen und erklärt: „Die Kameraden der drei Feuerwehren Autenried, Oxenbronn und Rieden rücken in ihrer verfügbaren Besatzung aus und treffen sich am Einsatzort.“ Zu jedem Einsatz werde der Kommandant der Stadtwehr hinzugerufen, um beratend zur Verfügung zu stehen. Denn es könne sein, dass kein Kommandant der Ausrückegemeinschaft am Einsatzort ist. Für dieses Verfahren möchte Ichenhausen ein neues Kommandofahrzeug anschaffen.

Die Feuerwehren müssen das Equipment der anderen kennen

Damit im Ernstfall bei der Zusammenarbeit alles möglichst reibungslos abläuft, ist es notwendig, gemeinsam zu trainieren. „Wir haben bereits diverse Szenarien durchgesprochen, die letzten Übungen haben wir auch gemeinsam absolviert.“ Wichtig sei, dass die Kameraden das Equipment der anderen kennen. Zwar seien Schläuche und Verbindungen genormt, doch gibt es Unterschiede bei der Verfügbarkeit des Materials. „Manche Wehren haben zum Beispiel keinen Atemschutz.“ Deswegen sei es essenziell, im Vorfeld zu wissen, auf welchem Fahrzeug die benötigten Geräte zu finden sind.

Die neue Ausrückegemeinschaft bringt einen weiteren, nicht unwesentlichen Vorteil mit sich. „Wir lernen uns untereinander besser kennen, arbeiten mehr zusammen“, erklärt Berchtold. Gegenseitiges Vertrauen ist bei den Kameraden elementar wichtig, denn Feuerwehrleute riskieren im Einsatz ihr Leben. Seit der Einführung der Ichenhauser Ausrückegemeinschaft wurden sie allerdings noch nicht zu einem gemeinsamen Einsatz gerufen.

Kreisbrandrat Robert Spiller sieht Ausrückegemeinschaften auch kritisch

Kreisbrandrat Robert Spiller ist bei Ausrückegemeinschaften geteilter Meinung. Zwar sei es richtig, die Stadtfeuerwehren, die rund um die Uhr einsatzbereit sind, zu entlasten. Auch gehe es um die eingesparte Anfahrtszeit zum Einsatzort, wenn mehr Nachbarschaftswehren einsatzbereit sind. Kritisch sieht Spiller die Kommunikation mit der Leitstelle: „Der Disponent weiß nicht, wie viele Kräfte einsatzbereit sind.“ Wenn es gut geht, sind bei der Ichenhauser Ausrückegemeinschaft drei Fahrzeuge mit jeweils sechs Mann Besatzung vor Ort. „Es ist aber theoretisch denkbar, dass drei Fahrzeuge mit jeweils einem Fahrzeugführer kommen.“ Es sei schwierig, die Kommunikation mit der Leitstelle zu verbessern, so Spiller. „Die Verfügbarkeit der Kameraden kann sich stündlich ändern.“

Auch könne es problematisch sein, wenn Fahrzeuge im Laufe ihres Einsatzes an anderer Stelle besser gebraucht würden. Die Ausrückegemeinschaft ist nämlich bei kleineren Einsätzen mit mehr Fahrzeugen unterwegs, als es noch zuvor der Fall gewesen ist. Für die bessere Alternative hält Spiller prinzipiell die Fusion von Feuerwehren – wie das im Jahr 2016 Behlingen und Ried durchführten. Aus beiden Feuerwehren, die eine Einsatzbereitschaft zukünftig nicht mehr gewährleisten konnten, wurde ein Trupp mit einem Kommandanten. Es hänge allerdings von individuellen Faktoren vor Ort ab, welcher Lösungsansatz für personelle Engpässe der bessere sei.

Lesen Sie dazu auch:

Wie freiwillig können Feuerwehren sein?

Wenn schon Kinder zur Feuerwehr gehen