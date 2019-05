00:35 Uhr

Wie die Raser ausbremsen?

Gemeinde Kammeltal denkt an eigene Messgeräte, während die Polizei mehr auf die Selbstdisziplin setzt

„Es ist schon drastisch“, beschrieb Matthias Kiermasz die Verkehrslage im Kammeltal. Beim Bürgermeister häufen sich seit einiger Zeit Beschwerden über den fließenden Verkehr im Gemeindebereich. Es wird zu schnell gefahren, so die Klagen aus der Bevölkerung. Um die Raser auszubremsen, könnte sogar eine gemeindeeigene Radaranlage infrage kommen.

Nicht nur außerhalb geschlossener Ortsteile, sondern auch in den Siedlungsgebieten und sogar in Tempo-30-Zonen „wird vielfach und deutlich zu schnell gefahren“, informierte Kiermasz den Gemeinderat am Dienstagabend. Das sei kein rein subjektives Empfinden, sondern lasse sich mit den Auswertungen der Geschwindigkeits-Messanlagen – sogenannte Smileys – die an verschiedensten Stellen im Gemeindegebiet von Kammeltal aufgestellt werden, belegen. Bis zu 70 Prozent aller Verkehrsteilnehmer würden die zulässigen Geschwindigkeiten überschreiten. Einzelne rasen sogar mit Tempo 123 in Ortschaften hinein.

„Was können wir tun?“, habe Kiermasz bei der für die Gemeinde zuständigen Burgauer Polizeiinspektion nachgefragt. Die Antwort, dass in Bayern vor allem auf Einsicht und Vernunft statt auf Kontrollmaßnahmen gesetzt werde, stellte den Bürgermeister nicht zufrieden. Außerdem hätte die Polizei gar nicht die Kapazitäten, den Verkehr überall zu überwachen, so die Auskunft. Im benachbarten Baden-Württemberg dagegen stehen in manchen Orten sogar mehrere Blitzer, berichtete der Rathauschef. Die Aufstellung der Smileys allein helfe wohl nicht, „das Tempo ist überall deutlich zu hoch“.

Er mache sich Sorgen um die Sicherheit, es sollte nicht erst zu Unfällen kommen, um dann zu reagieren. Ein weiteres Problem seien die von Ortskundigen benutzten Schleichwege wie der neue Radweg von Egenhofen Richtung Naichen. Da die Verkehrsdichte in den nächsten Jahren weiter zunehme, empfahl der Bürgermeister, erneut über einen Beitritt zur Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) Schwaben nachzudenken, der vor vier Jahren vom Gemeinderat abgelehnt worden war.

Als wirkungsvolle Maßnahme gegen Raser seien nur der Geldbeutel und die Zeit geeignet, so Kiermasz. Die Lage der Gemeinde an mehreren Kreis- und Staatsstraßen verschlimmere die Situation zusätzlich, deshalb müsse „dem Verkehr einfach Grenzen gesetzt werden“. Eine der Überlegungen: Statt der üblichen Tempo 50 nur noch 40 Stundenkilometer in Ortsgebieten erlauben, da eine Absenkung auf 30 Stundenkilometer zu extrem sei.

Rechtlich nicht möglich, ergab eine Anfrage beim Landratsamt, wie Kiermasz berichtete. Zumindest aber eine Beschränkung auf zwölf Tonnen, wie andernorts möglich – beispielsweise im Günzburger Stadtteil Wasserburg – sei sinnvoll, um den Schwerverkehr zu verbannen.

Mit Smileys allein sei nichts zu bewirken, meinte Dritter Bürgermeister Mathias Englet.

Sein Wunsch wäre in jeder Ortsdurchfahrt zwei oder drei Blitzer, „dann funktioniert’s“, sagte Kiermasz oder eine Abschnittskontrolle mit Zeitmessung von Ortseinfahrt bis Ortsausgang. Ein Strecken-Kontrollsystem dieser Art auf der Autobahn mit Erfassung sämtlicher Fahrzeuge wurde erst vor Kurzem juristisch verboten.

Ein Beitritt zur KVÜ sei wegen des schlechten Preis-Leistungsverhältnisses abgelehnt worden, sagte Zweiter Bürgermeister Johann Anwander. Ihn erstaune, dass in vielen baden-württembergischen Orten Blitzanlagen möglich seien, in Bayern dagegen nicht. Nach den Erfahrungswerten anderer Kommunen, die Mitglied bei der KVÜ seien, erkundigte sich Gemeinderätin Dominika Wiemer, bekam darauf aber keine schlüssige Antwort. Sie hält die Einrichtung von Tempo-30-Zonen, die andere Ratskollegen weniger positiv finden, für sinnvoll. Es bringe schon etwas, wenn dann nur 40 bis 45 Stundenkilometer gefahren werde. Rat Karl-Heinz Rueß empfahl, bei baden-württembergischen Kommunen wegen der Kosten stationärer Blitzer nachzufragen. Zugleich fragte er, wer diese zahlen müsste, da das Kammeltal an mehreren Kreis- und Staatsstraßen liege. Dem Vorschlag des Bürgermeisters, die Verwaltung soll die Möglichkeit von ortsfesten Blitzern prüfen, befürwortete der Gemeinderat einstimmig. (wk)

Themen Folgen