Wie gehts weiter mit dem Gängele?

Fußweg beschäftigt den Gemeinderat

Von Sandra Kraus

Ein Gängele, wie im Schwäbischen ein Fußweg genannt wird, verbindet in den Dörfern hüben und drüben, schafft da kurze Wege, wo die Straßen der Verkehrsplaner einen großen Bogen machen. In Bubesheim verbindet ein Gängele die Gartenstraße und das östlich dahinter liegende Wohngebiet mit der Günzburger Straße. Der Weg zur Bushaltestelle und zur Metzgerei, dem letzten Laden in Bubesheim, wird damit kürzer. Nun gibt es aber auch die Anwohner am Gängele, in Bubesheim sind es drei, die sich von den im Gänsemarsch vorbeigehenden Mitbürgern gestört fühlen können. Einem dieser drei wurde es vor einigen Wochen zu viel und er versperrte den Weg. Das Recht hat er wohl auf seiner Seite, denn das Gängele führt in seiner ganzen Länge über Privatbesitz.

Auch der Gemeinderat beschäftigte sich schon damit. Bubesheims Bürgermeister Walter Sauter sagte: „Ich habe mit allen drei Besitzern gesprochen, ob sie nicht ihren Grund für das Gängele verkaufen möchten. Momentan warte ich auf die Rückmeldungen.“ Die Rückfrage beim Rechtsanwalt sei ernüchternd gewesen. Man könne allenfalls auf eine altrechtliche Dienstbarkeit zurückgreifen. Eine alte Urkunde oder ein Vertrag aus der Zeit um 1900 wäre hilfreich. „Da gab es doch die Gartenstraße noch gar nicht“, gab Gemeinderat Wolfgang Fichtl zu bedenken.

Die Zukunft des Gängele scheint ungewiss und hängt von den Grundstücksinhabern ab. (sawa)

