Wie im Landkreis Günzburg dem Kiebitz geholfen wird

Die Arbeitsgemeinschaft Donaumoos kümmert sich seit Jahren um den Kiebitz. Welche Mittel jetzt verstärkt zum Schutz der Wiesenbrüter zum Einsatz kommen.

Seit 2014 betreut die Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos (Arge Donaumoos) den Kiebitz in ihrem Arbeitsgebiet im Rahmen des schwabenweiten Biodiversitätsprojektes der Regierung von Schwaben „Wiesenbrüter-Brutplatzmanagement Schwaben“. Unter anderem ist auch der Landschaftspflegeverband Günzburg beteiligt.

Es werden gemeinsam Maßnahmen entwickelt und umgesetzt, die dem Kiebitz und anderen Wiesenbrütern möglichst naturnahe Bruthabitate bieten und die Gelege schützen. So hat die Arge Donaumoos im Gundelfinger Moos Solarpumpen installiert, die Wiesenmulden bewässern und damit den Wiesenbrütern ursprüngliche Voraussetzungen als Lebensraum bieten.

Arge Donaumoos: Nestbereich der Kiebitze werden markiert

Finden dann Ornithologen, die im Auftrag der Arge Donaumoos unterwegs sind, Nester auf Wiesen und Äckern, nehmen sie Kontakt mit dem Bewirtschafter auf und treffen mit ihm zusammen Maßnahmen zum Schutz der Brut. Eine davon ist das „Bewirtschaftungsfenster“. Es markiert gut sichtbar den Nestbereich und wird während der Brutzeit von der weiteren Bewirtschaftung ausgenommen, damit die Gelege nicht zerstört werden und die Jungvögel schlüpfen können.

Gibt es gleich mehrere Nester auf der Fläche, wird dieses Areal als „Kiebitzinsel“ belassen und nicht bewirtschaftet, bis die Vogelküken flügge sind. Die Landwirte erhalten laut Mitteilung der Arge für die Unterstützung dieser Maßnahmen einen finanziellen Ausgleich aus Naturschutzmitteln.

Im Leipheimer Moos sollen Kiebitzinseln verstärk zum Einsatz kommen

In diesem Jahr sollen in den Kernbrutgebieten im Leipheimer und Gundelfinger Moos diese Kiebitzinseln verstärkt als flächenhafter Schutz zum Einsatz kommen. Gemeinsam mit den Landwirten können dem Kiebitz für seine Brut circa zehn Hektar Ackerland als Brachfläche angeboten werden, was die Arge als Zeichen der erfolgreichen Zusammenarbeit mit den regionalen Landwirten bewertet. 2020 wurden von den Arge-Mitarbeitern 46 Gelege gezählt, 29 davon auf Ackerflächen – ein großer Bruterfolg, der nur knapp unter der Grenze der Bestandserhaltung liegt.

Damit in der aktuellen Brutsaison eine große Chance besteht, diese Grenze zu überschreiten, bittet die Arge Donaumoos die Besucher der Wiesenbrütergebiete während der Brutzeit (15. März bis 30. Juni) die beschilderten Wege nicht zu betreten und auch nicht mit dem Fahrrad zu befahren. Auch freilaufende Hunde können bei den störungsempfindlichen Vögeln zur Brutaufgabe führen. (zg)