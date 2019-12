31.12.2019

Wie im Wiener Kaffeehaus

Das Ensemble Interclarinet hat in Burgau ein facettenreiches Jahresabschlusskonzert präsentiert

Von Martin Gah

Für Jozsef Balogh war das diesjährige Jahresabschlusskonzert ein Wiedersehen mit der Burgauer Kapuziner-Halle. Zum Schluss des Jahres 2017 hatte der Professor für Klarinette an der Musikhochschule Budapest bereits dort mit einem Quartett konzertiert. In diesem Jahr war er zusammen mit dem Ensemble Interclarinet zu Gast. Dieses wurde von der Firma Hammerschmidt aus Burgau 1998 gegründet, um ihre Instrumente auf einem internationalen Symposium über dieses Holzblasinstrument vorzustellen. Baloghs Mitstreiter in diesem Ensemble sind die Klarinettisten Andrea Götsch, Matic Kuder und Reinhard Wieser sowie Stefan Neubauer an der Bassklarinette. Sie spielen alle in verschiedenen professionellen Orchestern in Wien und Nürnberg.

In Burgau boten sie ein Programm mit allen Spielarten der Wiener Musik, von Mozart über die Schrammeln bis zu einem Querschnitt durch die Wiener Operette. Die musikalischen Mitstreiter müssen sich hinter dem Professor nicht verstecken. Melodie und Begleitung wechselten munter zwischen allen Ensemblemitgliedern hin und her. Außerdem gab es gelungene Echo-Effekte und Frage-Antwort-Spiele zwischen linker und rechter Bühnenhälfte. Jozsef Balogh spielte gelegentlich auch Akkordeon.

Von Emmerich Kalman wurden ein Wiener und ein Budapester Lied gegenübergestellt. „Sie werden bemerken, dass das Leben in Budapest damals jazziger und frivoler war als in Wien“, erklärte Balogh in einer seiner Ansagen. Tatsächlich klang das Wiener Lied getragen und edel, der Hauptstadt eines großen Reiches angemessen. Das Budapester Lied hingegen, als sei es für den Tanz von Revue-Girls geschrieben worden. Den Schatz-Walzer von Johann Strauß präsentierte Interclarinet in einem anspruchsvollen Arrangement von Ernst von Dohnanyi, mit vielen Nebenmelodien in chromatischen Wellen.

Die meisten Arrangements stammten aus der Feder von Jozsef Balogh. Aber mit Interclarinet präsentierte er auch eigene Kompositionen. In „Libertimento“ kreuzte er ein Divertimento von Wolfgang Amadeus Mozart mit Tango und Klezmer. „Hätte Mozart diese Musikrichtungen gekannt, wäre er auch davon beeinflusst gewesen“, sagte Balogh in einer seiner Ansagen. Dem Radetzkymarsch verpasste Balogh in „Radetzkiada“ einen swingenden Sound. Und wie es sich für einen Jahresabschluss gehört, wurde mit Sekt auf das neue Jahr angestoßen. Der wurde nicht nur von den Musikern auf der Bühne entkorkt, sondern auch in der Musik. Die zweite Zugabe war der Champagner-Galopp aus der Feder des Dänen Hans Christian Lumbye. Dabei hatte das Ensemble einen jungen Gastmusiker, nämlich Samuel von Samuels Mozart-Trio aus dem Burgauer Kultursommer. Der spielte ausnahmsweise nicht Klarinette, sondern ein Plopp-Instrument. Damit stellte er sich in verschiedenen Positionen ins Publikum und ließ die Sektkorken knallen.

Das Tüpfelchen auf dem i waren Foto-Projektionen von Felix Kramer, die die akustischen Eindrücke ergänzten. Diese zeigten beispielsweise Karikaturen zu Operetten.

Das Publikum war vom ersten bis zum letzten Ton begeistert. Und die Musiker wiederum waren vom Publikum begeistert, das bei Liedern von Mozart und Lehar mitsingen durfte. Witz in den Abend brachten auch lustige Geräusche, zum Beispiel die Küsse beim Kusswalzer und das Imitieren von Pferden beim Fiakerlied. Ebenso humorvoll waren auch Baloghs Sprüche, etwa zu seiner Haarpracht: „Ich habe oben schon Schnee, aber im Herzen noch Feuer.“

