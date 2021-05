Wilderer erschießt bei Winterbach einen Rehbock

Der Unbekannte erlegt das Tier mit einem Schuss. Den Kadaver lässt er liegen. Gibt es womöglich Augenzeugen?

Augenscheinlich mit einem gezielten Schuss hat ein Wilderer auf einer Wiese bei Winterbach einen Rehbock getötet. Das haben erste Ermittlungen der Polizeiinspektion Burgau ergeben. Zuvor hatte ein Landwirt bei der Inspektion gemeldet, dass er am Abend des 5. Mai 2021 das tote Tier mitten auf seinem Feld gefunden hatte.

Die Beamten nahmen zunächst Kontakt mit dem zuständigen Jagdpächter auf. Doch weder er noch seine Jagdkameraden im eigenen und im Nachbarrevier hatten einen Bock erlegt.

Tatzeit liegt etwa zwei Tage vor dem Fund

Dem Zustand des Kadavers zufolge wurde das Tier etwa zwei Tage vor dem Fund getötet.

Die Polizei geht nach Spurenlage davon aus, dass der Rehbock am Fundort geschossen wurde. Offenbar hatte der Wilderer das Tier nicht aufbrechen und mitnehmen können. Ob er sich beobachtet oder gestört fühlte? Um mehr herauszufinden, bittet die Polizei Wanderer oder Sportler, die in der fraglichen Zeit in der Nähe der sogenannten Kraspenhalde beziehungsweise der Gestößäcker unterwegs waren, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)

