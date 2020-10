vor 19 Min.

„Winterschlaf“ für die Bäder und die Eishalle: Sie müssen wegen Corona schließen

Plus Wegen des erneuten Lockdowns ist auch kein Freizeit-Betrieb in diesen Einrichtungen im Kreis Günzburg mehr möglich. Was das für sie bedeutet.

Von Christian Kirstges

Im Zuge des Corona-Lockdowns müssen auch Schwimmbäder bis Ende November schließen, ebenso etwa Eissporthallen. Was aber bedeutet das konkret?

Leipheim Der Geschäftsführer des Zweckverbands „Hallenbad Nord“, Matthias Kiermasz, erklärt, dass das Gartenhallenbad am Montag in einen technischen Stand-by-Modus versetzt wird. Alles vollständig herunterzufahren wäre zu teuer und „täte der Anlage nicht gut“. Damit wäre man in der Lage, Schulschwimmen zu ermöglichen, doch die Regelung, ob das erlaubt ist, stehe noch nicht im Gesetzblatt. Schulsport generell ist übrigens laut Landratsamt weiter erlaubt, und zwar ohne Maske, wenn der Abstand eingehalten wird, und sonst mit. Das Hygienekonzept habe jedenfalls funktioniert, die Gäste hätten sich gut daran gehalten. „Die Schließungsverfügung trifft unsere Gäste und das Team hart, einen Anlass dafür hat eine Gesundheitseinrichtung wie das Gartenhallenbad jedenfalls nicht geliefert.“ Die Einnahmeausfälle schätzt Kiermasz auf etwa 65000 Euro, für die Gastronomie werde im November keine Pacht verlangt. Dem stünden auf der Ausgabenseite eher geringe Einsparungen bei den Betriebskosten und beim Personal (Kurzarbeit) gegenüber. „Leider müssen wir nach Restarbeiten kommende Woche davon wieder Gebrauch machen.“

