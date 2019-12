05:59 Uhr

Wird Burgau seine Fesseln endlich los?

Gegen Kempten ist ein Heimsieg Pflicht für die Eisbären. Ein Spieler muss den ESV Burgau verlassen.

Von Uli Anhofer

Das anstehende Eishockey-Landesligaspiel zwischen dem ESV Burgau und dem ESC Kempten ist für die Gastgeber die wohl wichtigste Partie im bisherigen Saisonverlauf. Im Falle einer Niederlage ist der angestrebte vierte Platz wohl nicht mehr zu erreichen. Los geht’s am Sonntag, 15. Dezember, um 18 Uhr.

Im Hinspiel hatten die Eisbären keine Chance. In Kempten setzte es am 15. November eine 2:8-Klatsche.

Die Markgräfler kämpfen derzeit mit dem SC Reichersbeuern und dem EHC Bad Aibling um den vierten Rang, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigt. Sollten die Eisbären nur Fünfter oder Sechster werden, steht die Teilnahme an der Abstiegsrunde an. Wesentlich attraktiver sowohl für die Spieler als auch für die Zuschauer wäre natürlich die Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Zu den vier Teams aus der Landesliga-Gruppe 2 kommen dann vier Teams aus der Gruppe 1. Wohl sicher in der Aufstiegsrunde stehen bisher VfE Ulm/Neu-Ulm, ESV Buchloe sowie aus der anderen Gruppe ESC Hassfurt und ERSC Amberg.

Heinz Heinrich: Spieler sind frustriert

Dass die Burgauer in diesen Kreis aufsteigen können, dafür wurde in den Trainingseinheiten der Woche alles getan. Am Donnerstagabend stand das Überzahlspiel im Fokus. „Wir haben sehr viel daran gearbeitet und hoffen, dass es am Sonntag gut funktioniert“, sagt Abteilungsleiter und Co-Trainer Heinz Heinrich. Für den Eishockey-Fachmann ist es ganz wichtig, „dass die Jungs nicht so verkrampft wie in den vergangenen Spielen antreten.“ Heinrich fehlt die Lockerheit und Leichtigkeit. „Die Spieler wissen natürlich, dass es nicht optimal läuft, aber sie schießen auch nicht absichtlich vorbei.“ Die Burgauer Akteure seien aufgrund der Situation frustriert, berichtet Heinrich, die Stimmung aber halte noch.

Fehlende Disziplin

Nicht mehr im Kader der Burgauer ist Bence Makovics. Die Markgräfler trennten sich von dem ungarischen Stürmer wegen fehlender Disziplin in den Trainingseinheiten.

Die Gäste aus Kempten kommen mit ihrem Neuzugang Roni Rukajärvi. Der 26-jährige Finne wechselt aus Bayreuth ins Allgäu. Der Verteidiger durchlief alle Junioren-Nationalmannschaften seines Landes und trat für einige Spielzeiten in der höchsten finnischen Liga bei den Lahti Pelicans an. „Er soll unserer Abwehr mehr Stabilität verleihen. Mit seiner Erfahrung wird er uns auf jeden Fall weiterhelfen, da haben wir einen richtigen Kracher verpflichtet. Auf ihn wird viel Verantwortung und Eiszeit zukommen“, freut sich Sharks-Trainer Carsten Gosdeck über seinen Neuen.

Der Kemptener Coach erwartet in Burgau eine schwere Partie: „Aufgrund der Tabellensituation liegt der Druck komplett bei Burgau. Sie müssen unbedingt gewinnen, um bei der Vergabe der ersten vier Plätze weiter dabei zu sein.“

