Wird das Burgauer Eisstadion doch noch zur Veranstaltungshalle?

Plus Bislang war das für die Eissporthalle in Burgau ausgeschlossen. Doch es mehren sich die Befürworter. Es gibt noch einen weiteren Vorschlag: Das Bauwerk könnte künftig einen Namen tragen.

Nach einem Antrag der Grünen und der SPD hat die Stadt Burgau aufgelistet, wo wie viele Kapazitäten für Veranstaltungen vorhanden sind – zumindest in städtischen Einrichtungen. Auf Daten privater Betreiber wartet man im Rathaus noch. Die Liste ist jetzt dem Kulturausschuss vorgelegt worden – und sogleich entwickelte sich eine Diskussion darüber, warum die Eissporthalle denn nicht auch für Veranstaltungen genutzt wird.

Dieter Endris ( FDP/FB) regte an, das zu prüfen. Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) erwiderte, man sei bereits dabei. Auf die Frage von Florian Bruckmann (Die Partei) sagte er, bislang sei die Halle nur für Aktivitäten rund um den Eissport genehmigt. Und Kulturamtsleiter Stefan Siemons ergänzte, dass es eine Reihe von Gutachten – etwa zum Lärmschutz und der Tragfähigkeit der Betonfläche, auf die das Eis aufgetragen wird – brauche, wenn man daran etwas ändern wolle. Auch müsse man sich entscheiden, ob man nur für einzelne Veranstaltungen eine Genehmigung haben will oder dauerhaft. Martin Brenner meinte, Endris, Bruckmann und auch Ramona Nahirni-Vogg (Grüne) würden bei ihm offene Türen einrennen, aber es sei nicht so leicht, wie man meine.

Wegen des Widerstands der Anwohner nutzt Burgau das Eisstadion nicht für Veranstaltungen

Manfred Kramer (SPD) wies darauf hin, dass man nicht umhin komme, baulich an der Halle etwas zu verändern, sollte man sie für Veranstaltungen nutzen wollen. Wegen des Widerstands der Anwohner habe man bislang darauf verzichtet, und weil die Parkflächen im Sommer von den Besuchern des benachbarten Freibads genutzt würden. Auch passe die Akustik des Gebäudes nicht zu einer kulturellen Nutzung. So oder so: Alles wäre mit einem finanziellen Aufwand verbunden, für den es in nächster Zeit keinen Spielraum gebe. Man müsse zudem alle Bürger mitnehmen – was Brenner zusicherte. Die Parkplätze seien aber das kleinste Problem.

Heidi Häuser (Freie Wähler) sagte, sie hoffe, dass der Eissport hier weiter Vorrang habe. Doch die wenigsten Auswärtigen könnten überhaupt erkennen, was für eine Halle es denn ist, schließlich weise nichts am Gebäude darauf hin. Sie vermisse ein Schild, einen Schriftzug – oder einen Namen. Wie wäre es, einen Wettbewerb dafür auszuloben?

Ratsmitglied Rupprecht ist gegen einen Namenswettbewerb

Der Bürgermeister zeigte sich davon nicht begeistert. Und Florian Bruckmann meinte halb im Spaß, dass man ja in Zeiten knapper Kassen den Namen für die Halle meistbietend an eine Firma vergeben könne. Frank Rupprecht (CWG) warnte jedoch vor einem Namenswettbewerb: „Das löst mehr Probleme aus, als wir jetzt haben.“

Es sei das Eisstadion, man müsse es auch nicht sperrig als Eissporthalle bezeichnen. Man brauche keinen Aufruf starten, um einen anderen Namen zu finden, „und ein Mordszeug veranstalten“. Er verstehe auch nicht, warum der Bürgermeister Heidi Häuser noch dazu animiere, einen Antrag dazu zu stellen. Brenner antwortete, er halte die Bezeichnung Eisstadion auch für ausreichend, aber jeder könne einen Antrag für etwas anderes stellen.

