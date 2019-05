00:31 Uhr

Wirtschaft zeigt sich

Frühlingsmesse in Jettingen-Scheppach

Zum dritten Mal findet heuer in Jettingen-Scheppach eine Frühlingsmesse in der Hauptstraße statt. Nach den Jahren 2015 und 2017 präsentiert sich die heimische Wirtschaft am Sonntag, 26. Mai. Dass an diesem Tag auch Europawahl ist, trifft sich für Organisator Helmut Wiedemann besonders gut. „Dann sind mehr Leute unterwegs als sonst. Die Gewerbetreibenden profitieren davon und die Gemeinde auch.“

Anstoß zu dieser Gewerbeschau war vor vier Jahren die Einweihungsfeier der Raiffeisenbank Jettingen nach gelungener Modernisierung und deren Geburtstagsfeier zum 115-jährigen Bestehen. Auf fruchtbaren Boden fiel damals der Vorschlag von Organisator Helmut Wiedemann, der auch Wirtschaftskreisvorsitzender in Thannhausen ist, das Bankfest mit einer kleinen Gewerbeschau zu verbinden. Auf Anhieb meldeten sich 48 Unternehmen, um zu zeigen, welche Vielfalt an Handel und Gewerbe es in Jettingen-Scheppach gibt.

Vier Jahre später ist es Wiedemann wieder gelungen, über 40 Aussteller aus der heimischen Wirtschaft wie Handwerker, Geschäftsleute und Institutionen zusammenzuführen. Sie wollen Wiedemann zufolge die örtliche Hauptstraße in eine „Gewerbeausstellung“ mit attraktiven Angeboten und Neuigkeiten verwandeln. Die Besucher erwartet von 11 bis 17 Uhr eine Messe, bei der weder die kulinarischen noch die visuellen Genüsse zu kurz kommen.

Dazu werden jede Menge technische Neuerungen aus fast allen Berufssparten präsentiert. Außerdem wollen die Aussteller die Chance nutzen und neue Mitarbeiter gewinnen. Ein Hingucker werden auch die großen Maschinen der Firma Pansuevia sein. Der Eintritt zu der Messe ist frei. (hva, zg)

