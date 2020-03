Wo die Wohlfühlschweine leben

Plus Familie Fink im Donauried zieht die Tiere nach einem neuen Prinzip auf. Wenn die Schweine den Hof verlassen, werden sie von Johannes Holland in Wettenhausen übernommen.

Wenn Sonja Fink über ihren Schweinestall spricht, klingt es, als würde sie ein kleines Wohnappartement beschreiben: Drei Bereiche, bestehend aus Dusche und Klo, Ess- und Wohnbereich sowie Schlafzimmer, mit integrierter Fußbodenheizung und Lüftung. Die Schweine auf dem Hof der Familie Fink im Donauried führen, verglichen mit anderen Masttieren, nahezu ein Luxusleben. Ein Grund, warum Finks ihre Tiere auch gerne als „Wohlfühlschweine“ bezeichnen. Mit dieser Art der Aufzucht hat der Familienbetrieb im Landkreis Günzburg Neuland betreten. Mit auf den Zug aufgesprungen ist auch Johannes Holland, der die Günzburger Schweine in seinem eigenen Schlachthaus in Wettenhausen schlachtet und das Fleisch in der angrenzenden Metzgerei verkauft.

Die Strohschweine wachsen in Günzburg in den Ställen der Familie Fink im Donauried auf. Die Schweine haben doppelt so viel Lebensraum wie die EU-Richtlinien das vorschreiben und haben ihre Boxen in einen unreinen und reinen Bereich getrennt. Bild: Bernhard Weizenegger

Schweine spielen in der Familie Fink seit Jahrzehnten die Hauptrolle. Was in Reisensburg begonnen hat, wird seit 1978 in größerem Stil im Donauried fortgesetzt. Bernhard Fink, 44, führt die Schweinezucht zusammen mit seiner Frau Sonja in dritter Generation. 2017 entschieden sich die zwei, ihre Schweinemast nicht mehr ausschließlich in einem Stall mit sogenannten Spaltenböden zu betreiben. Das Ehepaar setzte als eine der ersten im Landkreis Günzburg auf die Einstreu mit Stroh und deutlich größere Boxen für die Tiere. Diesen Schritt wagten sie, obwohl sie damals noch keinen Abnehmer für ihre „Strohschweine“ hatten. „Wir haben nach einer Alternative gesucht, uns geht es um das Tierwohl“, sagt Bernhard Fink.

Haltungskosten sind 25 bis 30 Prozent höher

Wie viel er in den hochmodernen Stall gesteckt hat, will er lieber nicht verraten. Die Haltungskosten, schätzt er, liegen an die 25 bis 30 Prozent über den herkömmlichen. Platz ist im Wohlfühlstall für etwa 650 Tiere – ihnen steht 50 Prozent mehr Platz zur Verfügung als gesetzlich gefordert. „Was aber auch mit doppelt so viel Arbeitszeit verbunden ist“, betont Sonja Fink.

24 Schweine teilen sich in der Regel eine Bucht, die größenverstellbar ist und mit den Tieren mitwachsen kann. Im vorderen Teil soll ausschließlich die Hygiene verrichtet, im mittleren Teil gefressen und im hinteren mit Stroh ausgelegten Bereich geschlafen werden. Die meisten Säue würden das Prinzip der strikten Trennung von Toiletten- und Wohnbereich schnell verstehen, „aber es gibt immer auch ein paar dreckige Schweine, die es nie lernen“, sagt Sonja Fink. Die Gülle fällt durch die Gitterstäbe hinunter und wird einmal am Tag in die angrenzende Biogasanlage weitergeleitet.

Mit der Abwärme der Anlage wird der Boden beheizt, damit die Schweine auch im Winter keine kalten Füße bekommen. Sollte es den Tieren im Sommer mal zu warm werden, kann mittels Sprühkühlung eine Wohlfühltemperatur erreicht werden. Eine Lüftung sorgt außerdem dafür, dass die Staubbelastung durch das Stroh möglichst gering ist. Der angenehme Nebeneffekt: Im Stall riecht es keineswegs penetrant nach Schwein.

Sonja Fink sorgt per Hand für täglichen Nachschub an Stroh

Das Futter stammt aus dem Eigenanbau und ist garantiert genfrei. Eine automatische Strohdusche wie in anderen Ställen gibt es hier nicht, Sonja Fink sorgt per Hand für den täglichen Nachschub. Angestellte haben die Finks nicht, dafür springen die vier Kinder bei Bedarf ein. Der neunjährige Sohn Simon, der gerne mithilft, sorgt dabei auch für die ein oder andere Krauleinheit. Ins Herz geschlossen hat er ein eineinhalb Wochen altes Ferkel, es ist schwarz und hat ein weißes Herz auf der Stirn. Namen werden hier nicht vergeben, das würde bei den vielen Schweinen zu weit führen. „Aber zu manchen Schweinen hat man eine besondere Beziehung“, sagt auch Mama Sonja. Sie selbst ist bei jeder Geburt dabei, kontrolliert, dass alles läuft, bei Problemen der Muttersau fungiert sie als Hebamme. Bei 140 Zuchtsauen kommt da einiges zusammen.

Simon Fink, 9, zeigt ein wenige Tage altes Ferkel. Bild: Bernhard Weizenegger

Die Schweinezucht bei den Finks folgt einem geschlossenen Kreislauf. Die Ferkel werden von Geburt an auf dem Hof gehalten und gezüchtet. Mit 14 Wochen wechseln sie vom Ferkelstall zu den „Großen“. Erst nach etwa acht oder neun Monaten verlassen sie den Stall. Das erspare Transportwege und die Tiere würden nicht früher als nötig aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen. Den späteren Kunden an der Fleischtheke könne so mitgeteilt werden, dass das Produkt zu 100 Prozent von dem bekannten Hof stammt. „Regionalität wird bei uns groß geschrieben“, betont Bernhard Fink.

Johannes Holland betreibt die Metzgerei in Wettenhausen

Deshalb landet das Fleisch auch nicht in einer x-beliebigen Schlachterei, sondern in der von Großcousin Johannes Holland in Wettenhausen. Der 28-Jährige, der sich vor fünf Jahren selbstständig gemacht hat und die gleichnamige Metzgerei betreibt, ist einer der wenigen im Landkreis, der noch selbst schlachtet. Er mache das aus Überzeugung, „wenn ich in ein Stück Fleisch beiße, will ich ein gutes Gewissen haben“.

Er hat deshalb im Sommer 2018 extra ein eigenes Schlachthaus bauen lassen und verarbeitet dort ausschließlich Schweine aus Finks Hof. Aus vielen Besuchen vor Ort weiß er: „Den Schweinen geht’s dort bestens. Es ist ein gutes Zeichen, wenn sie die Ohren aufstellen, zu einem herkommen und man sie streicheln kann. Diese Tiere haben keinen Stress.“ Das komme ihm beim Schlachten zugute, die Schweine seien nicht so aufgeregt.

Tiere werden vor dem Schlachten geduscht

Er selbst lege auch im Schlachthaus großen Wert auf eine ruhigen Ablauf. Vor dem Schlachten werden die Schweine geduscht. Das beruhige sie und leite anschließend den Strom besser, um sie schnell zu betäuben.

Johannes Holland führt in Wettenhausen eine der wenigen Metzgereien mit eigener Schlachtung. Bild: Bernhard Weizenegger

Damit did Tiere abgelenkt sind und sich nicht alleine fühlen, ist vor ihnen ein Spiegel platziert. Um ihnen künftig ein noch stärkeres Gefühl der Ruhe zu vermitteln, tüftelt Holland an einer Musikbox. Ruhige Musik könne für bessere Wohlfühlatmosphäre sorgen.

Für den Kunden bleibe das regional gezüchtete und geschlachtete Schwein trotzdem erschwinglich.