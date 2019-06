00:32 Uhr

Wo ist Günzburg am schönsten?

Motive gesucht für ersten Fotokalender

Die Stadt Günzburg bringt für 2020 erstmals einen Fotokalender heraus. Die Fotos stammen von Bürgern, eingetragen werden spezifische Günzburger Termine und der Erlös ist für den guten Zweck. Wer möchte, kann noch mitmachen.

Wo ist Günzburg am schönsten, zu welcher Jahreszeit, bei welcher Veranstaltung? Das zeigt der Fotokalender 2020 mit Motiven von Günzburger Bürgern. Am Fotokalender-Wettbewerb der Stadt Günzburg nehmen die Personen teil, die bis zum 15. September ein bis maximal drei Fotos an die Pressestelle der Stadt gesandt haben. Zugelassen sind natürlich nur Fotos, die auch in Günzburg aufgenommen wurden. Wohnort und Alter des Fotografen sind dabei egal. Die genauen Teilnahmebedingungen sind unter www.guenzburg.de/aktuelles/guenzburg-in-bildern/ veröffentlicht.

„Ich bin sehr gespannt auf die aufgenommenen Perspektiven unserer schönen Stadt und freue mich sowohl auf die Sehenswürdigkeiten als auch die eher unbekannten Orte“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. „Unser Kalender ist nicht nur von Günzburgern gemacht, sondern auch für sie. Dafür nehmen wir typische Günzburger Termine auf“, erklärt Pressesprecherin Julia Ehrlich. Hierfür können Vereine und Vereinigungen bis zum 1. September ihre öffentlichen Termine an die Pressestelle schreiben. Selbstverständlich können nicht wöchentlich stattfindende Proben abgedruckt werden, aber Vereinsfeste und gesamtstädtische Veranstaltungen finden den Weg in den Kalender. Er erscheint Ende November und wird von der Tourist-Information Günzburg-Leipheim zum Preis von 7,95 Euro verkauft. Das Besondere: Jeweils ein Euro geht an die Stiftung „Ein Herz für Günzburg“ und an Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. (zg)

