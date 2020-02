Wo ist der Winter dieses Jahr geblieben?

Plus Wie das warme Wetter unsere Umgebung beeinflusst, was es für die Tier- und Pflanzenwelt bedeutet - und für die Landwirte im Landkreis.

Im heimischen Garten blühen bereits die Krokusse, auf den Wiesen sprießen Winterlinge, im Wald stehen die Märzenbecher. Vor einigen Jahren hätte man diese Pflanzen nie vor Anfang März gesehen. Das Klima wird milder, das hat man auch diesen Winter gemerkt. Dadurch verändert sich auch die heimische Tier- und Pflanzenwelt.

Ein Beispiel dafür sind die Vögel. Während Zugvögel vor einigen Jahren noch nach Afrika geflogen sind, bleiben sie inzwischen in Italien oder Spanien, beobachtet Karsten Schultz-Ninow von der Günzburger Kreisgruppe des Bund Naturschutz. Manche überwintern sogar hier.

Vögel wie der Weißstorch profitieren von den lauen Temperaturen. Da der Boden in einem milden Winter wie diesem nicht unter Schnee und Eis begraben ist, findet er hier genügend Futter und hat weniger Energieverlust, erklärt Josef Schmid, Naturschutzbeauftragter für den Landkreis Günzburg. Der markante Vogel kann deshalb hierbleiben, was einen nicht zu unterschätzenden Vorteil mit sich bringt: Er kann sich früh die besten Nistplätze sichern.

Es werden schon Schutzzäune für Amphibien aufgestellt

Nachteile hat allerdings der Kuckuck: Er ist ein sogenannter Langstreckenzieher und fliegt noch über den Winter in den Süden. Kommt er in diesem warmen Winter zurück, kann es sein, dass die Küken anderer Vögel bereits geschlüpft sind, oder deren Eier weiter entwickelt sind. Will er seine Eier also wie immer in fremde Nester legen, werden andere Vögel diese wahrscheinlich erkennen und nicht mit ausbrüten.

Auch bei Amphibien machen sich die Klimaveränderungen der vergangenen Jahre bemerkbar. Laut Schmid werden im Landkreis zum Beispiel schon die ersten Amphibienschutzzäune aufgebaut, da bereits erste Kröten gesichtet wurden, die sich auf Wanderschaft gemacht haben. Schmid warnt deshalb Autofahrer, in den nächsten Wochen auf den Straßen besonders vorsichtig zu sein und auf Kröten und Krötensammler Rücksicht zu nehmen. In kälteren Wintern als diesen wandern die Amphibien erst ab Anfang März, da der Boden davor gefroren ist.

Ein Problem haben Bauern, wenn der Boden nicht gefroren ist, durch Schäden, die Wildschweine anrichten. Diese durchwühlen auf der Suche nach Futter die Wiesen und Felder und zerstören sie dadurch. Das sei heuer bereits mehrfach passiert.

Welche Vorteile ein gefrorener Boden haben kann

Auch andere Schädlinge wie Nacktschnecken überleben einen milden Winter und könnten später den Nutzpflanzen erheblich zusetzen. Matthias Letzing, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands im Kreis Günzburg, erklärt, dass der Boden im Winter auch aus anderen Gründen idealerweise gefrieren sollte. Gibt es Frost, friert die Zwischenfrucht, wie Senf und Phacelia, die im Winter auf den Feldern wächst, von selbst ab. Geschieht dies nicht, muss der Landwirt den Boden etwa durch Ackern nachbearbeiten, um im Frühling neue Feldfrüchte ansäen zu können.

Außerdem hat ein gefrorener Boden laut Letzing den Vorteil, dass das Bodengefüge gelockert wird, da Verdichtungen aufbrechen und die Krümeligkeit der Erde unterstützt wird – die idealen Bedingungen für das Wachstum junger Pflanzen. Fällt der Frost aus, kann das zu einem verhaltenen Wachstum führen, da Pflanzen nicht so leicht durch die Verdichtungen dringen können. Über die genauen Auswirkungen dieser Probleme für die Ernte lassen sich allerdings noch keine Aussagen treffen. Es wird darauf ankommen, wie sich der Frühling entwickelt und ob weiterhin genügend Regen fällt. Weizen und Raps wachsen in unserer Region schon. Normalerweise sprießen diese Nutzpflanzen auch erst Anfang März. Das ist allerdings nicht schlimm, da die Pflanzen unempfindlich gegen einen potenziellen Spätfrost sind.

Laut Schmid sei in den vergangenen Jahren allgemein zu beobachten, dass der Blühzeitpunkt heimischer Pflanzen sich durch die Milde nach vorne verschoben habe und die Vegetationszeit somit verlängert wird. Diese Veränderungen seien Folgen des Klimawandels. Auf weitere milde Winter kann man sich also einstellen.

Lesen Sie ebenfalls zu diesem Thema: