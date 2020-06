15:00 Uhr

Zaun beschädigt, Tiere weg: Schäfer setzt Belohnung aus

Hier wurden einige Tiere am 14. Mai wieder gefunden.

Mehrfach ist die Umzäunung beschädigt worden, elf Schafe sind verschwunden. Die Polizei ermittelt. Nun will der Schäfer aus Röfingen nachhelfen.

Zunächst war ein Zaun östlich der Verbindungsstraße zwischen Scheppach und Röfingen beschädigt worden. Wenige Tage später, in der Nacht auf Donnerstag, 14. Mai, wurde hier erneut ein Weidezaun beschädigt. Wie die Polizei damals berichtete, trieb ein unbekannter Täter die Schafe nach draußen, elf Tiere waren abgängig. Schäfer Manfred Geier aus Röfingen hat sich nun an unsere Zeitung gewandt.

Seit Jahren seien seine Schafe das Ziel von Angriffen. Nun gebe es eine regelrechte Serie. Vom 9. auf den 10. Mai dieses Jahres sei der erwähnte Zaun durchschnitten und hochgestülpt worden. Deshalb brachten er und seine Frau die Tiere am 10. Mai auf eine andere Weide. Nach der Tat in der Nacht auf den 14. Mai hätten sie dann an jenem Tag 20 verängstigte Schafe unter einem Strauch entdeckt. „Nur mit Mühe konnten wir die Tiere zäunen“. Elf fehlten.

500 Euro Belohnung von Schäfer Manfred Geier

Am 25. Mai seien die Schafe erneut aus der Umzäunung getrieben, aber gut 400 Meter östlich gegen ein Uhr entdeckt worden. Manfred und Ida Geier haben jetzt eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Sie soll derjenige bekommen, der die seit dem 15. Mai fehlenden elf Schafe findet. (cki)

Hinweise Die Polizeiinspektion Burgau nimmt Hinweise zu den Taten und zum Verbleib der Schafe unter Telefon 08222/96900 entgegen.

Lesen Sie ebenfalls dazu:

Und diese Themen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Themen folgen