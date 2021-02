vor 7 Min.

Zoll findet Welpen ohne Imfpung bei Kontrolle an der A8 bei Leipheim

Eine Kontrolleinheit des Hauptzollamts Augsburg hat einen Kleintransporter bei Leipheim überprüft. Und er wurde fündig.

Im Rahmen einer Kontrolle des Hauptzollamts Augsburg ist am Donnerstag vergangener Woche auf der Autobahn A8 an der Anschlussstelle Leipheim ein gut elf Wochen alter Jack-Russell-Terrier-Welpe in einem Kleintransporter mit moldawischer Zulassung im Fahrgastraum in einer Transportbox gefunden worden. Das wurde jetzt gemeldet. Der Zoll informierte sofort das zuständige Veterinäramt des Landkreises Günzburg. Der amtliche Tierarzt stellte fest, dass der Welpe die zur Einreise notwendige Tollwutimpfung nicht hatte und somit ein Verstoß gegen die Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung vorliegt.

Der Hund wurde in Quarantäne geschickt

Der moldawische Staatsangehörige erklärte, dass er den Welpen bei der Einreise in die Europäische Union weder beim Zoll noch bei einem Veterinär angemeldet und vorgestellt habe. Es wurden Einfuhrabgaben in Höhe von 190 Euro festgesetzt, die direkt bezahlt worden sind. Das Veterinäramt des Landkreises ordnete für den Hund eine amtliche Quarantäne an, die am Bestimmungsort in Rheinland-Pfalz durchgeführt wird, meldet der Zoll. (zg)

