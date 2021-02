vor 18 Min.

Zu spät reagiert: Verkehrsunfall in Kötz

Ein Autofahrer bremst an einer Kreuzung in Kötz ab, dann kracht es - weil ein 57-Jähriger zu spät reagiert hat.

Sachschaden in einer Gesamthöhe von 1000 Euro ist bei einem Unfall entstanden, der sich am Montag gegen 15.40 Uhr in der Ulmer Straße in Kötz ereignete. Als eine 63-Jährige ihren Wagen vor der Kreuzung mit der Günzburger Straße ordnungsgemäß abbremste und Vorfahrt gewährte, reagierte der hinter ihr fahrende 57-Jährige laut Polizei zu spät und fuhr auf. (zg)

