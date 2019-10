vor 26 Min.

Zum Jubiläum gibt’s ein neues Trampolin

Der Ettenbeurer Kindergarten besteht seit 25 Jahren. Es hat sich viel verändert – drei Erzieherinnen sind bis heute dabei.

Von Mario Obeser

Mehr als 200 Besucher haben jetzt gemeinsam das 25-jährige Bestehen des Kindergartens Ettenbeuren gefeiert. Begonnen wurde das Jubiläum mit einem Gottesdienst, der in einem neben dem Kindergarten aufgebauten Zelt stattfand. Es war ein Tag, der von Kindergartenleiterin Sigrid Reinhardt, ihren Mitarbeiterinnen und dem Elternbeirat einiges an Planungen im Vorfeld abverlangte, aber auch Zeit gab, zurück zu blicken.

Der Beschluss im Gemeinderat, einen Kindergarten in der Blumenstraße in Ettenbeuren zu errichten, fiel im September 1992. Der Betrieb wurde dann im September 1994 aufgenommen. Waren die Öffnungszeiten anfangs bis 12.30 oder 13 Uhr begrenzt, stiegen die Anforderungen im Laufe der Jahre. Dabei hat sich nicht nur die pädagogische Arbeit verändert, sondern der Umstand, dass immer mehr Eltern und Alleinerziehende zu teils weiter entfernteren Arbeitsstellen pendeln müssen, was der große Bedarf einer Ganztagsbetreuung aufzeigte. So wurden die Betreuungszeiten schließlich auf 17 Uhr verlängert. Damit kommen nun Kinder aus der ganzen Gemeinde Kammeltal und sogar darüber hinaus in diesen Kindergarten, da es der einzige in der Umgebung ist, der so lange geöffnet hat.

79 Kinder besuchen die Einrichtung

2012 wurde ein An- und Umbau durchgeführt, um eine Krippe einzurichten. Heute gibt es zwei Kindergartengruppen, eine Schulkinder- und eine Krippengruppe, aktuell besuchen 79 Kinder im Alter von einem Jahr bis zehn Jahren die Einrichtung. Die sechs Erzieherinnen, sechs Kinderpflegerinnen und eine Hauswirtschaftskraft decken aktuell die gebuchten Stunden für die Betreuung und Verpflegung der Kleinen ab. Allein die monatlich 580 Mittagessen, die von einer Großküche bezogen werden, stellen eine kleine logistische Meisterleistung dar, wie Sigrid Reinhardt berichtet.

Zum Jubiläum war einiges geboten, unter anderem auch eine Buchausstellung, eine Zaubershow, und der Mitmachzirkus MiMa aus Leipheim sorgte für leuchtende Kinderaugen. Reinhardt richtete dankende Worte an die drei Bürgermeister und die Gemeinderäte, die den Kindergarten in den vergangenen 25 Jahren begleitet, getragen und unterstützt haben.

Ein Lob für die Arbeit

Bürgermeister Matthias Kiermasz lobte die Arbeit der Gemeinschaft und des Elternbeirats für die Begleitung des Kindergarten-Teams. Der Leiterin Sigrid Reinhardt, Arina Dörr und Elisabeth Spaun, die zum Start-Team zählen und ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiern, überreichte Matthias Kiermasz Blumensträuße und die Ehrenurkunde des Freistaats Bayern.

Ettenbeuren Pfarrer Plathottam Soni Abraham P. hielt nicht nur den Gottesdienst ab, sondern segnete auch das im Boden eingelassene Trampolin, das die Gemeinde mit einer mittleren vierstelligen Summe finanziert hat. Und da die Freigabe des neuen Spielgerätes nicht von Politikern stattfinden sollte, übernahmen dies die Kinder selbst, indem sie die Absperrbänder durchschnitten.

Seit 25 Jahren gibt es den Kindergarten Ettenbeuren. Genauso lange dabei sind Leiterin Sigrid Reinhardt (rechts) und die Mitarbeiterinnen Elisabeth Spaun (Zweite von links) und Arina Dörr, die von Bürgermeister Matthias Kiermasz geehrt wurden. Bild: Mario Obeser

Für die nächsten 25 Jahre wünschte Matthias Kiermasz dem Kindergarten eine weiterhin gute Grundstimmung, dass die Eltern weiterhin so viel Vertrauen haben und die Mitarbeiterinnen ihre Aufgabe weiter mit so viel Motivation ausüben können. Er hoffe für die kommenden Jahre auf die große Unterstützung des Elternbeirates und der Vereine für den Kindergarten.