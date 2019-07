04.07.2019

Zuschüsse für Denkmäler

Kloster und Kirche saniert

Eine Reihe von denkmalpflegerischen Baumaßnahmen werden in diesem Jahr wieder vom Landkreis gefördert. Mit insgesamt 12000 Euro unterstützt der Kreis die Sanierungsarbeiten an der Pfarrkirche St. Margareta in Röfingen, mit der gleichen Summe werden die Sanierungsarbeiten an der Pfarrkirche St. Michael in Winzer und an der Pfarrkirche St. Martin in Langenhaslach gefördert. 11000 Euro wurden vom Schul-, Kultur- und Sportausschuss für die Pfarrkirche St. Ägidius in Stoffenried bewilligt, 10000 Euro gibt der Landkreis für die Sanierung der evangelischen Kirche St. Ambrosius in Riedheim. Am Westturm des Klosters Wettenhausen musste die Turmzwiebel saniert werden, dafür stellt der Landkreis 5000 Euro bereit. Auch eine private Maßnahme wird gefördert. Ein Denkmal sind die Gebäude am Postweg 1 in Silheim, für Umbau- und Sanierungsarbeiten macht der Landkreis in zwei Raten insgesamt 12700 Euro locker. (kai)

