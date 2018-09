vor 53 Min.

Zwangspause muss kein Schaden für den SC Bubesheim sein

Bubesheim hat neue Kräfte getankt und will mit einem Sieg in Adelzhausen wieder an die Spitze heranrücken.

Von Uli Anhofer

Am 8. September hat Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim zum bisher letzten Mal gespielt. Anschließend fielen zwei Partien wegen Todesfällen bei den gegnerischen Teams aus. Am Sonntag um 15 Uhr stehen die Bubesheimer nach 22 Tagen wieder auf dem Platz. Dann wird die Partie beim BC Adelzhausen angepfiffen.

Für SCB-Spielertrainer Marvin Länge ist es schwierig zu sagen, ob die Pause gut oder schlecht für sein Team war. Auf der einen Seite wurde der Lauf der Bubesheimer mit drei Siegen in Folge gestoppt. Andererseits konnten sich einige Spieler, die krank waren, wieder erholen und stehen am Sonntag wieder zur Verfügung. Länge: „Teilweise konnten wir nur mit sechs oder sieben Spielern trainieren, in der vergangenen Woche waren dann wieder zwölf Spieler da.“

Nicht mitgemacht hat Stammtorwart Simon Zeiser. Er hat sich einen Bänderriss zugezogen und fällt voraussichtlich vier bis fünf Wochen aus. Länge baut notgedrungen, aber auch optimistisch auf seine Ersatzkeeper und sagt: „Wir haben mit Johannes Kircher und Alattin Polat zwei gute Leute. Wer im Tor stehen wird, entscheide ich kurzfristig.“

Der Trainer weiß, dass es in Adelzhausen keine einfache Partie wird: „Das ist ein unbequemer Gegner, außerdem ist der Platz dort nicht immer optimal.“ Der Adelzhauser Spielertrainer Peter Eggle ist für die Bubesheimer kein Unbekannter. Von 2014 bis 2017 schnürte Eggle die Fußballschuhe für den SCB. Neben Eggle ist Angreifer Dominik Müller ein Aktivposten beim BCA. Länge: „Von seiner Klasse her hat er in der Bezirksliga eigentlich nichts verloren.“ Dass der 28-Jährige ein Ausnahmestürmer ist, beweist er Woche für Woche. In zehn Spielen erzielte Müller zehn Treffer. In der Torjägerliste der Bezirksliga Nord stehen mit Fabian Scharbatke (15) vom VfR Neuburg und dem Bubesheimer Hakan Polat (12) nur zwei Akteure vor Müller.

Themen Folgen