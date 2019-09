vor 41 Min.

Zwei Diebstähle in kurzer Zeit

Wohl die selben Täter verantwortlich

Wohl zwei Männer haben am Dienstagnachmittag gemeinsam in einem Drogeriemarkt am Bürgermeister-Landmann-Platz in Günzburg einen Diebstahl begangen. Als einer das Geschäft verlassen wollte, löste die am Ausgang installierte Alarmanlage aus. Daraufhin ging eine Mitarbeiterin zu einem der Täter und fand unter dessen T-Shirt drei Parfumflaschen im Wert von mehr als 150 Euro, die offensichtlich nicht bezahlt worden waren. Anschließend flüchteten beide Männer aus dem Geschäft.

Etwa eine halbe Stunde später wurde der Polizei ein weiterer Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt an der Maria-Theresia-Straße gemeldet. Hier wurden ebenfalls zwei Männer, die letztlich flüchten konnten, bei einem Diebstahl beobachtet. Es steht jedoch nicht genau fest, was sie gestohlen haben. In beiden Fällen wurden unverzüglich Fahndungen eingeleitet, die jedoch keinen Erfolg hatten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich in beiden Fällen um die gleichen Täter gehandelt hat.

Sie waren etwa 1,70 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt. Einer trug eine Jeanshose und ein grün-weißes T-Shirt. Er hatte einen Rucksack dabei. Der linke Arm war auffällig vernarbt. Der zweite Täter war mit einer dunklen Hose und einem dunklen T-Shirt sowie weißen Turnschuhen bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (zg)

