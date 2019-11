02.11.2019

Zwei Schützen schaffen den 0,0 Teiler

Wer beim Wettbewerb in Bibertal am besten trifft

Vier Tage lang wurde das Schützenheim in Bühl zum Treffpunkt aller Hobbyschützen aus dem Bibertal. 264 Teilnehmer folgten der Einladung der heimischen Schützenvereine Bundschuh Hetschwang und Edelweiß Bühl zum 17. Bibertaler Jedermannschießen. Der Wettbewerb hat sich zu einem festen Bestandteil im Bibertaler Veranstaltungskalender entwickelt.

34 Mannschaften kämpften um den Sieg in verschiedenen Klassen. Die Siegerehrung im Schützenheim Bühl nahmen nun die Schützenmeister Josef Kempfle und Harald Herbst vor. Der von Bürgermeister Oliver Preußner gestiftete Wanderpokal für das beste Blattl-Mannschaftsergebnis ging mit einem 17,0 Teiler an das Team Die Echlisbronner mit den Schützen Silvia Vorreiter (0,0), Werner Vorreiter (4,0), Jürgen Vorreiter (6,0) und Sabrina Märkl (7,0). Den zweiten Platz belegte das Team Traube (insgesamt 29,4 Teiler). Die Mannschaftspreise in der gemischten Klasse holten Die Biber (794 Ringe), Die Echlisbronner (783) und D´Hagabiachane (776). In der Frauenklasse erreichten die Buchenwegmädla den ersten Platz mit 757 Ringen. Sie setzen sich knapp vor die Ackermäuse (756) und die Damen der Bibertaler Bulldogfahrer (744). In der Jugendklasse waren die Affen mit Waffen mit 718 Ringen erfolgreich. Die ersten drei der 40 Sachpreise auf der Glücksscheibe gingen an Silvia Vorreiter und Hans-Jürgen Dirr, die beide einen 0,0 Teiler schafften, sowie an Kristin Wirth (1,0). Das Team Traube sicherte sich mit 309 geschossenen Serien den Meistbeteiligungspreis und damit einen Gutschein über 30 Liter Bier. (zg)

Weitere Ergebnisse sind unter www.edelweiss-buehl.de aufrufbar.

