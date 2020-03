vor 9 Min.

Zweite Amtszeit für Robert Strobel in Ichenhausen

Robert Strobel bleibt Bürgermeister in Ichenhausen.

Plus Robert Strobel erhält ein klares Ergebnis in Ichenhausen. Wie er es bewertet und was er nun vorhat.

Von Heike Schreiber

CSU-Mann Robert Strobel, der seit 2014 Chef im Ichenhauser Rathaus ist, hat schon im Vorfeld der Kommunalwahl „Historisches“ erreicht: Der 52-jährige Diplom-Verwaltungswirt wurde von allen drei derzeit im Stadtrat vertretenen Fraktionen ( CSU, Freie Wähler, SPD) unterstützt. Vor sechs Jahren hatte die SPD noch mit einem eigenen Kandidaten antreten wollen, der dann aber doch kurz vor der Wahl seine Bewerbung wieder zurückzog. Diesmal blieb Strobel der einzige Bewerber und brachte es auf 86,5 Prozent.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Vor sechs Jahren hatte sich Strobel als amtierender Bibertaler Bürgermeister um das Amt in Ichenhausen beworben und war mit 92 Prozent der Stimmen zum Nachfolger des langjährigen Bürgermeisters Hans Klement gewählt worden. Mit seinem jetzigen Ergebnis ist Strobel, der den Abend im Sitzungssaal des Rathauses miterlebte, sehr zufrieden. Strobel will weiter Vollgas geben „Es ist besser als ich erwartet habe, angesichts des schwierigen Themas B16 Ost.“ Er habe vor der Wahl gesagt, dass alles über 85 Prozent gut sei. Er verspreche den Ichenhausern, dass er weiter „Vollgas“ geben werde. Dass er kein Einzelkämpfer ist und ihm Zusammenarbeit mit allen Stadtratskollegen wichtig ist, hatte er bei den Nominierungsveranstaltungen betont. In der ersten Amtszeit seien „in einem Klima der Vernunft und des Dialogs“ und „in enger Abstimmung mit dem Stadtrat“ viele Projekte auf den Weg gebracht worden.

Themen folgen