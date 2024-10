Mehrere Autofahrer im Landkreis Günzburg betrunken unterwegs

Die Polizei Burgau meldet mehrere Trunkenheitsfahrten am vergangenen Sonntag. Polizeikräfte stellten bei drei Fahrzeugführern im Bereich der PI Burgau Alkoholbeeinflussung fest. Gegen 8.50 Uhr erbrachte ein Test, den eine Polizeistreife bei einem 25-Jährigen in Behlingen durchgeführt hatte, einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Der Betroffene hat ein Fahrverbot und ein Bußgeld zu erwarten. Gegen 14.30 Uhr erschien ein 45-Jähriger auf der Polizeiwache, um eine Körperverletzung anzuzeigen. Da beim Beschuldigten Alkoholgeruch wahrnehmbar und ein Fahrtnachweis gegeben war, ordnete die Polizei eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein sicher. Eine Kontrolle in der Industriestraße in Burgau gegen 23.30 Uhr erbrachte bei einem 41-jährigen Fahrzeugführer einen Alkoholwert von mehr als 0,5 Promille. Auch gegen diesen Fahrer wird laut Bericht der Beamten erwartungsgemäß ein Fahrverbot und ein Bußgeld verhängt.

Am Sonntagmittag wurde außerdem der Polizei Günzburg mitgeteilt, dass ein Pärchen mit einem Auto am Fahrbahnrand im Stadtgebiet stehen und streiten würde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es zwar zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem Paar kam, diese jedoch keine polizeilichen Maßnahmen bedurfte. Allerdings bemerkten die Polizeikräfte bei dem 23-jährigen Mann erheblichen Alkoholgeruch, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Somit ordnete die Polizeistreife eine Blutentnahme an und sie stellten den Führerschein des jungen Mannes sicher. Diesen erwartet nun ebenfalls eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)