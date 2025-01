Egal, ob Kasspresssuppe, Schnitzel „Wiener Art“ oder Vorarlberger Kässpätzle: Seit November 2022 gab es im Restaurant zum Platz‘l in Leipheim österreichische Küche. Die Pächter Cora und Stefan Waschta hatten mit der Costbar versucht, ein wenig „Austro-Flair“ in die Stadt an der Donau zu bringen. Der Name Costbar spielte auf „Coras und Stefans Bar“ an.

Philipp Nazareth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Restaurant Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis