Fahrer stößt gegen Auto in Autenried: 3000 Euro Schaden

In der Bräuhausstraße ist ein Auto angefahren und beschädigt worden. Dank der Hilfe eines Zeugen konnte der Unfallverursacher gefunden werden.

Auf einem Parkplatz in der Bräuhausstraße in Autenried ist am Montagabend gegen 20 Uhr ein Pkw angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. So berichtet es die Günzburger Polizei. An dem beschädigten Auto entstand ein Sachschaden von mehr als 3000 Euro.

Der Unfallverursacher wurde von der Polizei gefunden

Aufgrund der Beobachtungen eines Zeugen konnte der Unfallverursacher schließlich zeitnah ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. (AZ)