Unfälle unter Alkoholeinfluss: Betrunkener demoliert eigenes Auto

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 42-Jähriger mit seinem Auto auf der St2024 in nördlicher Richtung unterwegs gewesen. Am Kreisverkehr bei Offingen fuhr der Mann geradeaus über die Mittelinsel und kam mit seinem Pkw auf der gegenüberliegenden Seite in der dortigen Leitplanke zum Stehen. Die aufnehmenden Beamten stellten fest, dass der Fahrer mit mehr als 1,1 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der 42-Jährige wurde daraufhin zur Durchführung einer Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich insbesondere durch massive Beschädigungen am Fahrzeug des 42-Jährigen auf rund 30.000 Euro. Dieser Mann war nicht der Einzige, der nach einem feuchtfröhlichen Abend noch sein Auto nahm.

Am Samstag kam es gegen 3.45 Uhr auf der B300 zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 18-jähriger Fahrer kam mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und in einem Acker zum Stehen. So berichtet es die Krumbacher Polizei. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Zudem wurde festgestellt, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. (AZ)