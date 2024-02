Autofahrer ist abgelenkt und prallt in Bibertal gegen Baum

Ein Pkw-Fahrer verliert auf der Straße zwischen Bühl und Kissendorf die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Unfall nimmt ein glimpfliches Ende.

Ein Autofahrer hat am Freitag bei Bibertal die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei befuhr der Mann um 10.55 Uhr die Verbindungsstraße von Bühl kommend in Richtung Kissendorf. Als ihm eine Wasserflasche herunterfiel und er kurzzeitig abgelenkt war, kam er mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts ins Bankett. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen Baum, der sich rechts am Straßenrand befindet. Nach dem Aufprall kam das Auto auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Mann wurde zum Glück nicht verletzt, er befand sich alleine in dem Fahrzeug. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 1200 Euro. (AZ)

