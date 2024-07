Autofahrerin beschädigt in Bibertal zwei geparkte Fahrzeuge

Eine 40-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwochabend die Straße Oberes Erlenbad in Richtung Wörthstraße. Wie die Polizei verlauten ließ, geriet die Fahrerin zu weit nach links und streifte zwei dort geparkte Pkw, die in entgegengesetzter Fahrtrichtung am Fahrbahnrand abgestellt waren. Nach Polizeiangaben sei die 40-Jährige von der tief stehenden Sonne geblendet worden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Frau blieb unverletzt. Die Halter der beschädigten Fahrzeuge wurden über den Unfall informiert. Die Unfallverursacherin muss mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)

