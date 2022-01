Bahntrasse Ulm-Augsburg: Das steckt hinter den weißen Schildern in Bibertal

Plus Weithin sichtbar stehen in Bibertal mitten auf Feldern oder gar im Wald mehrere Schilder. Bürgerinnen und Bürger machen damit auf die Bahntrassen aufmerksam.

Über die neue Schnellbahntrasse zwischen Ulm und Augsburg wird seit Monaten intensiv diskutiert. Es gibt Grafiken, Videoprojekte, Infoveranstaltungen und vieles mehr. Doch vielen Menschen fehlt die Vorstellungskraft, wie es in der Realität tatsächlich aussehen könnte. Das wurde jetzt (teilweise) geändert. Weder Schneetreiben noch Regenschauer haben die rund 40 Helferinnen und Helfer von Bibertal abgehalten, die möglichen Bahntrassen auf Bibertaler Flur mit großen Plakaten mit der Aufschrift „Achtung Trassenvariante“ abzustecken und so deutlich sichtbar zu machen, wo einmal ICE und Güterzüge fahren würden.