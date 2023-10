Bibertal

Baum steht in Flammen: Verdacht auf Brandstiftung

In der Gemeinde Bühl stand am Samstagnachmittag ein abgestorbener Baum in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Aufmerksame Passanten haben am Samstagnachmittag einen brennenden Baum am Ende des Schloßwegs in Bühl entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Wie die Günzburger Polizei mitteilte, haben die Einsatzkräfte vor Ort einen bereits abgestorbenen, hohlen Baum vorgefunden, der von innen heraus in Brand gesetzt wurde. Die Feuerwehr Bühl konnte den Brand im Laufe des Nachmittags löschen. Die Polizei in Günzburg sucht nach Zeugen Die eingesetzten Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Brandstiftung gegen unbekannte Täter ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 zu melden. (AZ)

