Besitzer im Urlaub: Auto von Unbekannten beschädigt

Während ein 48-Jähriger im Urlaub ist, wird auf dem Hof des Anwesens das dort abgestellte Auto demoliert. Ein Nachbar alarmiert die Polizei.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Opferstetten in der Straße Am Kanal das Auto eines 48-jährigen Bewohners beschädigt worden. Der Wagen stand der Polizei zufolge im Hof des Anwesens, während sich der Besitzer im Urlaub befand.

Ein aufmerksamer Nachbar stellte den Schaden fest und teilte dies der Polizei Günzburg mit. Am Auto wurden durch mehrere Schläge die Motorhaube eingedellt und die Scheinwerfer beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/919-0 zu melden. (AZ)