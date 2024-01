Bibertal

06:30 Uhr

Drei Sanierungsprojekte in Bibertal und nur eine Entscheidung

Der Gemeinderat Bibertal muss entscheiden, ob das Grundschulgebäude (hinten) und das Kinderhaus (vorne) in Kissendorf lediglich instandgesetzt oder gleich energetisch saniert werden soll. Die Kostenunterschiede sind beträchtlich.

Plus Die Kanal- und Wasserleitungen in der Bauerngasse sowie das Kinderhaus St. Mauritius und die Grundschule in Kissendorf müssten saniert werden. Doch wann und wie?

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Drei mehr oder weniger teure Vorhaben hatte sich der Gemeinderat Bibertal für die Auftaktsitzung des Jahres 2024 vorgenommen. Warum es gerade die Kanal- und Wasserleitungssanierung in der Silheimer Bauerngasse und die energetischen Sanierungen des Kinderhaus St. Mauritius und der Grundschule in Kissendorf wurden, fragten sich vor allem Gemeinderat Nico Mack (FW) und Alexander Kast ( CSU). Beide wünschen sich eine Liste mit allen kommunalen Liegenschaften und deren Schadenspotential, das der Gemeinderat mittels Begehungen ermittelt. Man wolle vermeiden, dass eigentlich dringendere Projekte hinten angestellt würden.

Laut Bürgermeister Roman Gepperth (CSU) ist die Dringlichkeit der Sanierung der Bauerngasse auf jeden Fall gegeben. Die im Erdreich verbauten Asbestrohre würden immer wieder bersten, dreimal hintereinander musste aufgegraben werden und vom Wasserwart gäbe es auch eine Empfehlung zur Sanierung von Kanal und Wasser. Dazu käme der Wunsch von Anwohnern, die Stromversorgung in das Erdreich zu verlegen, um Fotovoltaikanlagen auf das Dach bauen zu können. Mit den noch vorhandenen Dachständern sei das nicht möglich. Gründe genug, um Klaus Habersetzer vom Ingenieurbüro Degen und Partner aus Günzburg mit der Entwurfsplanung zu beauftragen. Habersetzer plädierte für eine neue Trasse mit neuem Kanal und Wasserleitungen. Aufgefallen war auch, dass vorhandene Rohre zum Teil auf Privatgrund liegen, Einfahrten dafür auf Gemeindegrund. Andreas Keller (CSU) wünschte sich deshalb als Allererstes eine Anpassung der Eigentumsverhältnisse. Ein dichtes System einschließlich der Hausanschlüsse war für Alexander Kast (CSU) auf jeden Fall das Ziel, mit Wasser, Kanal, Erdkabel und Glasfaser im Boden und vielleicht sogar öffentlichen Stellplätzen. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, dass das Projekt Bauerngasse mit Anliegergesprächen und der weiteren Ausarbeitung des Konzepts fortgeführt werden soll.

