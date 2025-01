Faszination Lichtschießen

Die Jugendarbeit hat im Schützenverein Edelweiß-Bühl einen großen Stellenwert, denn wie schon eine alte Weisheit sagt, „die Meister der Zukunft sind die Anfänger von heute“. In den Winterferien 2024/2025 hat die Jugendleitung und die Jugendschützen von Edelweiß-Bühl e.V. zum Schnupperschießen mit dem Lichtgewehr alle Kinder der Gemeinde Bibertal eingeladen. Im Jugendraum fanden sich an den vier Tagen 30 interessierte Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern ein und waren ganz gespannt, wer wohl einen „roten Treffer“ (10 Ringe) treffen würde. Es hat Jung und Alt – ja, auch einige Mamas und Papas haben es probiert – riesig Spaß gemacht.

Beim Lichtschießen wird durch Betätigung des Abzugs ein Lichtimpuls ausgelöst. Trifft man ins Schwarze zeigt ein Display sofort den Treffer an, so bekommt der Schütze umgehend Rückmeldung, ob er getroffen hat oder nicht. Dem Schützennachwuchs wird damit Gelegenheit gegeben, wie die Großen zu trainieren. Sportschießen ist ein überaus vielseitiger Sport, der Geschick, Konzentration, Disziplin und Ausdauer erfordert und fördert und ist deshalb in der heutigen schnelllebigen Zeit ein guter Ausgleich zum Alltagsstress. Das Laserschießen hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, mit viel Spaß und Freude vermitteln dabei die Jugendleiter die Grundlagen des Sportschießens. Wichtige Techniken wie Atemtechnik, Zielen, Abziehen und Nachhalten werden somit bereits in jungen Jahren erlernt und vertieft, die Jüngsten haben mit dem Nachwuchs-Cup auch ihre eigene kleine Wettkampfrunde.

Außerdem kombiniert Sportschießen Tradition mit dem Modernen und begeistert Jung und Alt gleichermaßen. Wer weiterhin Interesse hat und im Jugendteam mitmachen möchte oder am Schnupperschießen nicht dabei war, darf gerne jeden Freitag ab 18 Uhr ins Jugendtraining kommen, zuschauen oder selbst ausprobieren. Der Verein freut sich über Interessierte!