Gemeinderat: Bibertal übernimmt Kosten für Feuerwehr-Uniformen

Plus Die Feuerwehrleute der Gemeinde Bibertal werden entlastet. Für Standortlehrgänge im Landkreis gibt es Entschädigungen. Auch Uniformen werden künftig bezahlt.

Die Bibertaler Feuerwehrfrauen und -männer erhalten schon bald eine finanzielle Entschädigung, wenn sie an sogenannten Standortlehrgängen im Landkreis teilnehmen. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach einer vom Kreisfeuerwehrverband Anfang Mai erstellten Empfehlung.

Entschädigt werden 50 Euro pro Person und Lehrgang für Atemschutz-Geräteträger oder für das Grundmodul des Maschinisten, über 25 Euro für das Basismodul Truppausbildung, bis zu zehn Euro für Tageslehrgänge. Mit der Entschädigung sollen Fahrkosten oder das Reinigen der Bekleidung erstattet werden. Die Entschädigung bekommen alle Teilnehmenden aus den sieben Feuerwehren Bibertals, laut einer Schätzung rechnet man im Rathaus mit jährlichen Ausgaben in Höhe von 1.500 bis 3.000 Euro.