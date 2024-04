Gestohlener E-Scooter in Bibertal

Am Montag hatte eine Frau in Bibertal ihren E-Scooter abgestellt, während sie einkaufen ging. Als sie zurück kam, war er weg. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Dienstag erschien eine Frau bei der Polizeiinspektion Günzburg und erstattete Anzeige wegen Diebstahls. Sie fuhr am Montagnachmittag gegen 15 Uhr mit ihrem E-Scooter zu einem Supermarkt am Kirchberg in Bibertal, um dort einzukaufen. Ihren E-Scooter parkte sie für die Zeit des Einkaufs unabgeschlossen vor dem Markt. Als sie nach ungefähr zwanzig Minuten wieder zu ihrem Fahrzeug kam, war es nicht mehr da und offensichtlich während ihrer Abwesenheit von einem unbekannten Täter gestohlen worden. Die Polizei Günzburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08221/919-0. (AZ)