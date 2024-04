Haushalt verabschiedet: Wofür Bibertal 2024 das meiste Geld ausgibt

Plus Positive Trends sind im neuen Zahlenwerk nicht zu finden. Dabei geht es der Gemeinde Bibertal allerdings gar nicht so schlecht. Wo dieses Jahr investiert wird.

Für neun Eckpunkte des Gemeindehaushalts werden in Bibertal traditionell Smileys vergeben. Die Gesichter signalisieren positive, gleichbleibende oder negative Trends der Zahlen im Vergleich zum Vorjahr. Einen lächelnden Smiley wollte und konnte Kämmerin Carola Bollinger heuer nicht vergeben, selbst die Einwohnerzahl der 1978 gegründeten Kommune war von 5208 auf 5166 gesunken und bekam einen traurigen Smiley. Wirklich schlecht geht es Bibertal aber nicht.

Immerhin können im Verwaltungshaushalt 570.000 Euro erwirtschaftet werden und stehen damit für Investitionen bereit. Da im Vorjahr diese Zuführungsrate noch 800.000 Euro betrug, gab es hier gleich den nächsten traurigen Smiley. Dieses Geld reicht allerdings nicht für die Investitionen, die Bibertal im Rahmen seiner Pflichtaufgaben schultern muss. Deshalb musste die im September 2023 schuldenfrei agierende Gemeinde, im Herbst 2023 wie geplant einen Kredit über 1,5 Millionen Euro abrufen und wird heuer weitere 1,6 Millionen Kredit aufnehmen.