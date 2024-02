Hoher Schaden bei Verkehrsunfall in Bibertal

Ein Autofahrer nimmt in Bibertal die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers und es kommt zum Unfall. Dabei entsteht ein hoher Schaden.

Im Bibertaler Ortsteil Großkissendorf hat ein 51-jähriger Autofahrer am Samstag einen Unfall mit einem anderen Pkw verursacht. Laut Polizei war ein 30-Jähriger um 14.50 Uhr mit seinem Audi in der vorfahrtsberechtigten Weißenhorner Straße in Richtung Raunertshofen unterwegs, als vor ihm von links kommend ein 51-jähriger Mann mit seinem Hyundai von der St.-Ulrich-Straße in die Weißenhorner Straße einfuhr. Dabei missachtete der Hyundai-Fahrer die Vorfahrt des Audi-Fahrers. Der 30-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der Audi war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe 18.000 Euro. (AZ)

