Hund beißt Paketbote in Bibertal in beide Beine

Bei der Zustellung eines Paketes wurde ein 40-Jähriger von einem Rottweiler attackiert. Mehrere Schilder wiesen auf den Hund hin. Nun ermittelt die Polizei.

Ein 40-jähriger Paketzusteller ist am Mittwoch in Bibertal von einem Hund attackiert worden.

Laut Polizei wollte der Mann gegen 13 Uhr ein Paket zustellen, als es zu einem Missverständnis kam. Die 67-jährige Empfängerin sah den Zusteller vor dem verschlossenen Gartentürchen stehen und teilte ihm durch das geöffnete Küchenfenster mit, dass er das Paket einfach über den Zaun werfen solle. Der Paketzusteller hatte allerdings verstanden, er soll das Türchen öffnen und hereinkommen.

Im Hof, der hoch umzäunt ist und an dessen Zaun mehrere Schilder auf den Hund hinweisen, befand sich ein Rottweiler-Rüde, weswegen der Zusteller das Grundstück auch nicht betreten sollte. Der Hund verteidigte das Grundstück und biss dem Mann sowohl in den rechten als auch in den linken Oberschenkel. Der 40-Jährige hatte Glück im Unglück, die Bisswunden mussten nicht akut behandelt werden. Die Polizeiinspektion Günzburg ermittelt nun. (AZ)

