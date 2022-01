Straße zwischen Schneckenhofen und Kissendorf wochenlang gesperrt

Plus Die Verbindungsstraße zwischen Schneckenhofen und Kissendorf ist maximal sechs Wochen lang dicht. Auch an anderer Stelle gibt es eine Baustelle.

Zu den vielen wegen Baumaßnahmen gesperrten Strecken gehört seit dieser Woche auch die schmale Ortsverbindungsstraße zwischen Schneckenhofen und Kissendorf. Bibertals Bürgermeister Roman Gepperth sagte im Bauausschuss: "Die Sperre ist für maximal sechs Wochen beantragt. Für die Arbeiten am Randstreifen sind drei Wochen veranschlagt. Es werden Rasengittersteine auf beiden Seiten der Fahrbahn verlegt. Sobald die Firma fertig ist, wird die Sperre aufgehoben."