Bibertal

10:37 Uhr

Straßenbau: Das sind die Pläne für die Strecke zwischen Rieden und Kissendorf

Plus Gefährliche Kurven, Schneeverwegungen im Winter und riskante Überholmanöver: Die Staatsstraße 2023 im Bibertal muss erneuert werden. Was passiert mit den Bäumen?

Von Sandra Kraus

Wer die 3,7 Kilometer lange Staatsstraße 2023 zwischen Rieden und Kissendorf kennt, weiß, dass sie in die Jahre gekommen ist und aus heutiger Sicht gefährlich ist. Knapp 100 Bäume rücken dem Asphalt zum Teil gefährlich nahe, in vielen S-Kurven schlängelt sich die Straße durch die Landschaft, Überholen ist riskant und im Winter drohen Schneeverwehungen. Deshalb ist jetzt geplant, eine komplett neue Straße zu bauen. Henrik Vosdellen vom Staatlichen Bauamt stellte die umfangreichen Pläne dem Gemeinderat Bibertal vor.

Gleichzeitig mit dem Neubau wird erstmals ein Radweg Rieden und Kissendorf verbinden und somit eine Lücke im Radwegenetz geschlossen werden. Bereits im Juni 2020 wurde ein Vorentwurf ausgearbeitet, der in der Zwischenzeit an einigen Stellen überarbeitet wurde. Nicht mehr vorhanden ist im jetzt gültigen Plan der Kreisverkehr am westlichen Ortsrand von Kissendorf, wo die von Rieden kommende St2023 in die von Schneckenhofen kommende St2020 einmündet. Gebaut wird stattdessen eine übersichtliche Einmündung mit Linksabbiegespur.

